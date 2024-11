“Ainda Estou Aqui” ultrapassa a marca de 1 milhão de espectadores no Brasil

Indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025, na categoria de melhor filme internacional, “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, fez 1,057 milhão de espectadores em 11 dias de exibição.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua família, “Ainda Estou Aqui” é o primeiro filme Original Globoplay, produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com Arte France e Conspiração, e distribuição da Sony Pictures.

A grande repercussão do filme nas bilheterias também se refletiu nas redes sociais, “Ainda Estou Aqui” entrou na lista dos 250 filmes mais bem avaliados de todos os tempos da plataforma Letterbox, ao lado de dois outros filmes brasileiros, “Central do Brasil” e “Cidade de Deus”. O longa também ficou em quarto lugar entre os Top 10 semanal, com uma das melhores médias de avaliação da plataforma.