Conheça os vencedores da edição 2024 do Festival Primeiro Plano

Foto: “América, do Sul”, de Maria Clara Bastos

Foi anunciado na noite de domingo (17/11), no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, os vencedores da edição 2024 do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. A cerimônia de encerramento consagrou produções cinematográficas da região, do país e da América do Sul, cujos filmes foram exibidos ao longo desta semana.

Na mostra Mercocidades, formada por produções da América Latina, os filmes concorreram aos prêmios de direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. A avaliação foi feita por um júri especializado, além do júri popular, formado pelos espectadores.

E a Mostra Regional distribuiu três prêmios: o Melhor Filme pelo júri popular, com prêmio de R$ 1.000; o Luzes da Cidade, com avaliações dos diretores participantes da Mostra Mercocidades e prêmio de R$ 1.000; e o Incentivo Primeiro Plano, voltado ao melhor curta-metragem desenvolvido por universitários matriculados em instituições de ensino superior de Juiz de Fora. O prêmio para esta categoria é de R$ 10 mil para a realização de um novo filme a ser exibido na abertura do Primeiro Plano em 2025.

O Primeiro Plano – uma realização do Grupo de Cinéfilos e Agitadores Culturais Luzes da Cidade – aconteceu entre a terça-feira (12) e esse domingo, com a exibição de curtas e longas, além de abrir espaços para oficinas, debates e momentos de encontros entre realizadores e apaixonados pela Sétima Arte.

Confira os vencedores da 23ª Edição do Primeiro Plano:

MOSTRA COMPETITIVA MERCOCIDADES

Melhor Filme: América, do sul, de Maria Clara Bastos

Melhor Direção: Natália Tavares, por Mãe

Melhor Roteiro: Guilherme Ayres, Luiza Torres e Bruno Ayres, por Expresso São Valentim

Melhor Concepção Fotográfica: Naya Oliveira e Sunny Maia, por Kila & Mauna

Melhor Concepção Sonora: Alexandre Guterres Lauria, por Mãe

Melhor Montagem: Diego Lacerda, por Hoje eu só volto amanhã

Melhor Direção de Arte: Pâmela Peregrino, por Maré Braba

Melhor Trilha Musical: Mariano Ruz, por Voz de trompete

Melhor Interpretação: Ícaro Zulu, por Trabalho de Geografia, e Zenaide, por América, do sul

Melhor Primeiro Plano: América, do sul

Menção honrosa: A esposa de Rámon, de Ximena Zarratea

Voto de Público: Hoje eu só volto amanhã, de Diego Lacerda

Júri Jovem: A esposa de Rámon, de Ximena Zarratea

Menção honrosa: Hoje eu só volto amanhã, de Diego Lacerda

Prêmio Aquisição SESC TV: Voz de trompete, de Pilar Smoje Gueico e David Monarte Serna

MOSTRA COMPETITIVA REGIONAL

Incentivo Primeiro Plano: Na parede da memória, de Felipe Brum

Menção Honrosa: Exposição, de Vinícius Maia Pereira

Prêmio Luzes da Cidade: Cadê minha filha, Bob?, de Pri Helena

Menção Honrosa: Cabinda, de Swahili Vida

Prêmio José Sette: Who’s This?, de Johnny Victor

Voto de Público: Cadê minha filha, Bob?, de Pri Helena

Prêmio Aquisição SESC TV: Bauxita, de Thamara Pereira

LABORATÓRIOS

Laboratório de Roteiro de Curtas-metragens: Piratas de asfalto, de Piêtro Fregulia

Menções Honrosas: Cadê sua mãe?, de Caio César Marques da Costa, e Felicidade sim, de Isabela Ohana Cardoso dos Santos.

Laboratórios de Argumento de Longa-metragem: Gente como a gente, de Matheus Tomás Augusto

Menção Honrosa: Terçol, de Clara Estolano

Laboratório de Finalização de Curta-metragem: Cabeça de boi, de Lucas Zacarias