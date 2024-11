Reserva Imovision oferece catálogo com mais de 500 produções e lançamentos exclusivos

Foto: “A Menina Silenciosa”, de Colm Bairéad

O Brasil é um dos terrenos mais férteis para o mercado de streaming. De acordo com dados da pesquisa “Consumo de Streaming na América Latina 2024”, 60% dos brasileiros fazem uso dos serviços. Considerando essa crescente procura e, em paralelo, a competitividade do mercado, plataformas que oferecem produções variadas, com foco na disponibilização de obras diferentes do convencional, têm se destacado. A Reserva Imovision é o exemplo perfeito deste cenário.

A plataforma de streaming da distribuidora Imovision disponibiliza no catálogo mais de 500 filmes, séries e documentários, incluindo lançamentos inéditos, clássicos do cinema mundial e obras premiadas nos maiores festivais. A plataforma reúne uma seleção cuidadosa de longas-metragens, principalmente independentes, de diferentes cantos do mundo. O objetivo é entregar ao público uma experiência cinematográfica diversificada.

A cada semana, dois novos títulos são adicionados ao catálogo da Reserva Imovision, incluindo filmes exclusivos.

Para os amantes do cinema que buscam uma experiência imersiva e enriquecedora, a Reserva Imovision se destaca como uma opção de acervo diversificado que celebra a diversidade cultural e artística. A plataforma de streaming é 100% brasileira e está disponível para download nos principais aplicativos.