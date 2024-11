9ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo chega à plataforma online e gratuita

“Longe, mas Perto” é o tema da 9ª edição da Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, realizada pelo Instituto Confúcio na Unesp, que chega online e gratuita para todo o Brasil. Até o dia 30 de novembro, o público terá a oportunidade de assistir a oito obras cinematográficas chinesas clássicas contemporâneas, a maioria inéditas e que não estão disponíveis em nenhum outro streaming do país, em www.spcineplay.com.br.

Com a curadoria de Shi Wenxue, mestre em Ciências do Cinema pela Academia de Cinema de Pequim e Lilith Li, fundadora da LiLiMB Culture, os filmes selecionados para a edição 2024 da mostra celebram os 50 anos de relação diplomática entre Brasil e China, levando o público a uma viagem cinematográfica pelo país asiático, suas tradições e visão de mundo.

A 9ª edição da Mostra de Cinema Chinês traz filmes de ação que mostram uma visão moderna dos herói chineses e um novo olhar sobre os valores da China contemporânea, como “Retorno ao Tibete” (foto), de Guoxing Chen e Lhapal Gyal, premiado no Festival Internacional de Cinema de Mumbai, “De Trem-Bala pela China”, de Tan Mengsha, e “Jornada sem Fim”, de Mo Dai.

A programação também retrata o amor urbano em “À Espera do Amor”, de Shixian Wu, e celebra as artes tradicionais chinesas em “A Lenda da Serpente Branca”, de Xianfeng Zhang. Já em “Pós-verdade”, de Cheng Peng Dong, vencedor do prêmio de Filme mais Comentado do Ano no Weibo Movie Night Awards, o telespectador reflete sobre valores sociais atuais.

Para completar, “Quatro Primaveras”, de Qingyi Lu, considerado um dos Dez Melhores Filmes em Língua Chinesa, segundo a Associação de Críticos de Cinema de Shanghai, captura a essência das estações, e “Sabores da Vida” usa a gastronomia como metáfora para as experiências da vida.

A programação completa da mostra pode ser conferida em https://mostracinema.institutoconfucio.com.br.