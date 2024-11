Cao Guimarães lança novo documentário

“Santino” é o mais novo documentário do cineasta e artista plástico Cao Guimarães e marca o retorno do realizador ao sertão de Minas Gerais, espaço que ele tratou em diversos de seus trabalhos, entre eles “A Alma do Osso” (2004), “Andarilho” (2007) e “O Homem das Multidões” (2013). O filme, que competiu em 2023 no festival É Tudo Verdade, mantém o estilo observacional e poético de Cao, enquanto acompanha a vida de Santino Lopes Araújo, morador da bacia do Rio São Francisco, na região de Bonito de Minas, próximo à fronteira com a Bahia. Santino é um veredeiro, não só por habitar as veredas mineiras, mas também por viver do plantio e cultivo da terra. O lançamento nos cinemas de “Santino”, produzido pela Cinco em Ponto, com distribuição da Livres Filmes, será no dia 14 de novembro.

O personagem-título vive entre o ativismo pela preservação da natureza e o contato com o misticismo pessoal e local. Com sensibilidade e escuta, Cao Guimarães mergulha o espectador no imaginário de Santino ao longo de conversas e andanças pela mata. Nessas caminhadas, Santino fala sobre crenças, espiritualidade, mediunidade, lendas e experiências transcendentais. O filme também mostra o cotidiano familiar de Santino e as lutas engajadas em prol da defesa do meio ambiente junto à comunidade local.

A ideia para “Santino” surgiu a partir de conversas entre Cao Guimarães e o músico Makely Ka, que assina argumento e codireção do filme. Em 2012, Makely fez uma viagem de bicicleta pelas regiões descritas por Guimarães Rosa no romance “Grande Sertão: Veredas” e conheceu diversas figuras do cerrado. Makely, junto a Damiana Campos, moradora da região e que assina a produção, colaborou na pesquisa de personagens e encontrou Santino Araújo. O carisma e fascínio do veredeiro reconfiguraram todo o projeto, tornando-o o centro do filme.