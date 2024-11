No mês da Consciência Negra, IMS Paulista exibe filme de Oscar Micheaux, pioneiro do cinema afro-americano

No Novembro Negro, o Cinema do IMS Paulista estabelece uma série de conexões afrodiaspóricas, em uma programação especial que reúne obras de autoria negra produzidas em diferentes territórios e períodos históricos.

Entre os destaques, estão as sessões com trilha sonora ao vivo do filme silencioso “Dentro de nossas Portas” (foto), de Oscar Micheaux, diretor pioneiro do cinema negro nos EUA, exibido em cópia restaurada em 4K. Lançado em 1920, “Dentro de nossas Portas” é um dos mais antigos longas-metragens dirigidos por um cineasta afro-americano e o primeiro a sobreviver ao tempo e ser preservado. Marcadas para os dias 21 e 22/11, as exibições terão acompanhamento musical da Funmilayo Afrobeat Orquestra, banda brasileira de afrobeat formada exclusivamente por pessoas pretas.

Este é o segundo filme do cineasta afro-americano Oscar Micheaux (1884-1951), um dos precursores no campo, cuja filmografia questinou às políticas de segregação racial americana, destacando narrativas e personagens negras, e narra a história de Sylvia, uma jovem idealista que tenta arrecadar dinheiro para uma escola primária que atenda à comunidade negra. Ao lidar com a política racial, Sylvia relembra episódios traumáticos de seu passado, incluindo o linchamento de seus pais por uma multidão branca. O filme foi feito em resposta ao longa-metragem “O Nascimento de uma Nação” (1915), de D. W. Griffith.

“Dentro de nossas Portas” será projetado junto a um breve trecho de cinejornal em que Oscar Micheaux interpreta a si mesmo durante a direção de um filme.

Também será exibida uma seleção de curtas-metragens do cineasta e educador Lincoln Péricles, cuja produção é em grande medida focada no bairro do Capão Redondo (SP), onde o diretor nasceu e vive. Os filmes serão projetados no dia 26/11.

Em novembro, o IMS dá continuidade à exibição da série antológica “Small Axe”, do cineasta britânico Steve McQueen, inspirada em personagens da comunidade afro-caribenha em Londres. Serão apresentados o segundo e o terceiro episódio da série: “Lovers Rock” (2020), exibido no dia 23/11, e “White & Blue” (2020), em 30/11. Outro destaque é o filme “Mami Wata” (2023), dirigido pelo expoente diretor nigeriano C.J. “Fiery” Obasi, com direção de fotografia premiada da brasileira Lílis Soares, projetado no dia 24/11.