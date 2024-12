Em janeiro, MIS oferece aulas sobre produção de curtas-metragens, escrita e fotografia criativas

Ao longo do ano, o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, oferece uma gama cursos práticos e teóricos, nas áreas de fotografia, cinema, música, videoclipes, história da arte, escrita e cultura geek, entre outras. E 2025 já começa com um mês repleto de opções, que incluem aulas sobre David Bowie, Sofia Coppola (foto) e fotografia criativa. A programação completa está disponível em https://mis-sp.org.br/cursos.

Confira, abaixo, algumas opções de cursos que o Museu oferece em janeiro:

O que o cinema ensina para a escrita criativa?

Curso presencial | 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20 e 21 de janeiro, segundas, terças e quartas, das 19h às 21h

Dividido em oito encontros, o curso analisa obras cinematográficas buscando os elementos da jornada do herói, da construção de personagens, das relações simbólicas, da memória, do sentimento, do espaço e do tempo. Todas as aulas abordarão filmes que deverão ser assistidos previamente pelos alunos, e serão realizados exercícios e debates durante os encontros que auxiliarão os participantes a estruturarem suas próprias histórias. O objetivo é ampliar ainda mais a capacidade criativa e interpretativa para a criação de histórias.

David Bowie Blackstar: a obra tardia

Curso presencial | 08, 09, 15 e 16 de janeiro, quartas e quintas, das 19h às 21h

Voltado para interessados na psicologia da arte, música popular e para fãs de David Bowie, este curso avalia o processo de construção da obra tardia do artista a partir do conceito de “estilo tardio”, avaliando os aspectos sociais e psicológicos da confissão final de Bowie. Com base na musicoterapia e na psicologia, o repertório dos álbuns “The Next Day” (2013) e “Blackstar” (2016) serão analisados levando em conta tanto aspectos musicais (melodia, harmonia, arranjo, interpretação, instrumentação), como técnicos (captação, mixagem) e líricos (texto/letra), sempre no contexto do histórico de seu autor.

Um dos objetivos é apresentar, primeiramente, um referencial sobre o conceito de “composição confessional”, e em seguida uma análise psicológica do contexto cultural e pessoal do autor, levando os alunos a refletirem sobre o processo de composição e confissão final de David Bowie.

O cinema de Sofia Coppola

Curso presencial | 14, 16, 21 e 23 de janeiro, terças e quintas, das 19h às 21h

Este curso busca dissecar alguns dos elementos mais importantes da cinematografia de Sofia Coppola, da trilha sonora aos recursos visuais que a tornam uma das grandes diretoras contemporâneas. As aulas abordarão os filmes iniciais de sua carreira até os mais recentes, com um olhar crítico baseado nas teorias da estética, semiótica e psicanálise.

Produção de curta-metragem de ficção científica independente

Curso presencial | 20, 22, 27 e 29 de janeiro e 03, 05 e 10 de fevereiro, segundas e quartas, das 19h às 22h

O curso oferece uma imersão prática no processo criativo e técnico de produção de um curta-metragem do gênero ficção científica. Serão sete aulas, que mesclam teoria e prática, permitindo que os participantes desenvolvam suas habilidades ao longo das etapas de produção – desde a criação do roteiro até as filmagens e orientações de edição. Destinado a iniciantes e a pessoas interessadas no universo do cinema, o curso é uma oportunidade única para jovens criativos explorarem o gênero da ficção científica em um ambiente colaborativo e guiado por profissionais experientes da área.