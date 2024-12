Panvision lança Calculadora EcoVision durante Ventana Sur

Foto: o grupo EcoVision é composto por Tiago Santos (Brasil), Daniel Celli (Brasil), Mauro Garcia (Brasil), Marilha Naccari (Brasil), Alejandra Marano (Argentina) e Gustavo Castro (Argentina).

A Associação Cultural Panvision se prepara para participar como convidada de um dos eventos mais prestigiados do mercado audiovisual, o Ventana Sur 2024, que pela primeira vez é realizado em Montevideo, no Uruguai, entre 2 e 6 de dezembro.

Durante o evento, a Panvision fará o lançamento oficial da Calculadora EcoVision – a primeira ferramenta da América Latina desenvolvida para medir e reduzir a pegada de carbono em produções audiovisuais – e do Cadastro de Fornecedores Sustentáveis, que permite que interessados se cadastrem para a análise e possam compor o primeiro catálogo de cases de fornecedores com ações alinhadas à sustentabilidade. A calculadora foi desenvolvida pelo convênio de cooperação com ProMálaga (Espanha), que forneceu as bases para o início das adaptações ao mercado latino-americano e manteve o apoio técnico.

Além dos Lançamentos, a Panvision também participa do painel Estratégias e Ferramentas para Produções Audiovisuais Sustentáveis na Ibero-América. A diretora-presidente da Panvision e coordenadora de pesquisa do grupo EcoVision, Marilha Naccari, vai compartilhar os resultados do grupo de trabalho EcoVision, que, ao longo dos últimos três anos, vem desenvolvendo iniciativas para transformar o setor audiovisual.

Também estará presente no evento a coordenadora de Integração Estratégica e Impacto Social do grupo EcoVision, Alejandra Marano, para uma série de reuniões com entidades de interesse para o impulsionamento do desenvolvimento sustentável no setor audiovisual.

No dia 4 de dezembro, às 17h, no Stand da Brazilian Content, no Ventana Sur, com o apoio da BRAVI – Brasil Audiovisual Independente, a Panvision fará o lançamento oficial da Calculadora, com divulgação conjunta da 2ª edição do Guia de Sustentabilidade do setor audiovisual, desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan, em parceria com o Sicav – Sindicato da Indústria Audiovisual. Na oportunidade também será assinado o convênio com o Sicav, para evolução dos conceitos e iniciativas na sustentabilidade do setor audiovisual, primeiro passo da parceria, que contará com anúncio de uma agenda em conjunto para 2025.

O Selo EcoVison é uma ação do Plano Anual de Atividades da Panvision e é desenvolvido através da Lei de Incentivo à Cultura e por meio do Programa de Incentivo à Cultura – PIC, do Governo do Estado de Santa Catarina, aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura. Conta com a colaboração da Prefeitura de Málaga através da PróMálaga. Com apoio Wana e o incentivo do Grupo Krona e realização da Associação Cultural Panvision, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.