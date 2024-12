Matapi premia projeto de ficção que aborda esquema de aliciamento de mulheres no Amazonas

Foto © Aline Fidelix/Matapi

“@cunhantã” foi o grande vencedor na categoria de Melhor Pitching da 7ª edição do Matapi – Mercado Audiovisual das Amazônias, que encerrou sua programação na sexta-feira (29/11), no Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro). Com o resultado, o projeto foi agraciado com o prêmio de internacionalização do evento, oferecido pelo Projeto Paradiso, e participará do Bogotá Audiovisual Market (BAM) 2025.

De Sarah Pimentel e Aruã Oipasam, “@cunhantã” acompanha Cláudia, a protagonista que descobre um esquema de aliciamento de mulheres indígenas no Amazonas, com homens importantes envolvidos nessa rede.

Neste ano, antes do evento principal, em novembro, o Matapi realizou ainda o Lab Amazônias, um laboratório com o intuito de aperfeiçoar os projetos audiovisuais selecionados.

Além de “@cunhantã”, foram premiados também: “A Colonização do Delírio”, de César Nogueira e Francis Madson, que participará no NordesteLAB 2025; “Omágua Kambeba”, de Ítalo Bruce e Adanilo, integrará o programa FomentaCine; e “10 Minutos”, de Antônio Carlos Júnior, estará no Mercado Audiovisual Centro Oeste (Sapi).