IV Sur Frontera WIP LAB abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o IV Sur Frontera WIP LAB. O laboratório acontece de 23 a 25 de abril, na cidade de Bagé (RS), e recebe projetos de longa-metragem nas etapas de finalização (WIP) e desenvolvimento (LAB). As inscrições estão abertas até o dia 10 de fevereiro, através do formulário de inscrição disponível no link da bio do perfil do Instagram @festivaldafronteira. O evento acontece em paralelo ao XVI Festival Internacional de Cinema da Fronteira.

O foco da curadoria está em produções que abordem histórias de fronteira e multiculturalismo, com potencial de coprodução e distribuição internacional, sobretudo latino-americanos. O valor das inscrições será variável por data até o final do período de registro de obras: R$ 90 para o lote 1 (de 20 a 26 de janeiro); R$ 150 no lote 2 (de 27 de janeiro a 2 de fevereiro) e R$ 200 no lote 3 (de 3 a 10 de fevereiro).

No IV Sur Frontera WIP LAB serão aceitos exclusivamente projetos de longa-metragem (ficção, documentário e híbrido) para realizadores brasileiros e de países latino-americanos. São duas as categorias de inscrição: Work in Progress (WIP), para projetos em fase de finalização (exemplos: rough cut, primeiro corte sem finalização de som ou imagem); e Desenvolvimento (LAB), para projetos em fase de desenvolvimento (sinopse, argumento, roteiro ou pré-produção).

Serão selecionados sete talentos, sendo dois na categoria Work in Progress e cinco na categoria Desenvolvimento, além de um projeto convidado previamente definido pela organização do IV Sur Frontera WIP LAB. Os escolhidos vão participar de uma programação de três dias que inclui consultorias coletivas e individuais com tutores e atividades formativas, além de ganhar hospedagem e alimentação para um dos representantes de cada projeto.

A equipe do Sur Frontera WIP LAB conta com Carla Esmeralda (coordenadora da categoria Desenvolvimento), Walter Tiepelmann (coordenador da categoria Work in Progress) e Alessandro Engroff (coordenação geral). A lista de tutores inclui importantes nomes nacionais e internacionais e será divulgada nas redes sociais do evento durante o período de inscrições e seleção.