“Silvio” estreia na plataforma Max

Silvio Santos se tornou um pilar da história da televisão brasileira, fazendo parte dos domingos dos brasileiros por quase 60 anos. Como homenagem, em “Silvio”, uma cinebiografia com elementos de suspense, o diretor Marcelo Antunez retrata a vida do ícone da TV, ancorando a trama no sequestro que parou o Brasil em 2001. O filme chega à plataforma de streaming Max no dia 3, e ao canal HBO no dia 18, às 22h.

Em “Silvio”, o público vai descobrir que, além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos, enquanto Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. O filme se baseia em fatos para contar como, durante o sequestro que tomou a mídia, o apresentador precisou lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.​

Composta em formato de flashbacks, a narrativa aborda desde o início da carreira de Silvio Santos, em 1961, passando pela morte de sua primeira esposa até o momento da criação de sua emissora. Assim, todas as suas escolhas e tudo o que construiu é posto em perspectiva, contrastando com os momentos de tensão dos acontecimentos dentro da mansão durante o sequestro, pouco conhecidos do público.

“Silvio” traz elenco sob a direção de Antunez, incluindo Rodrigo Faro, Johnnas Olivas e Poliana Aleixo, com produção executiva de Suraia Lenktaitis.