Têm Dendê Produções estreia 3ª temporada da série “A Chave” na TVE

A terceira temporada da série “A Chave” estreia no próximo domingo, dia 5 de janeiro, na TVE Bahia, às 7h. Assinada pela Têm Dendê Produções, a produção trata do universo da educação e seus desafios, a partir das experiências e diferentes realidades dos estudantes de duas escolas públicas de Salvador durante a pandemia. A reprise acontece sempre às quartas, às 6h30 da manhã.

Com direção dos episódios de Ariel Cascadura e Dayane Senna e direção geral de Vânia Lima, também autora do argumento original, ao longo de 5 episódios com 26 minutos de duração, a série reúne estudantes, familiares e demais membros da comunidade escolar para compartilharem suas angústias, impactos do ensino remoto e o retorno às aulas presenciais após a pandemia da Covid-19.

“A Chave” conta com direção de montagem de Taguay Brandão, coordenação de montagem de Thiago Furtado, roteiro de Laize Ricarte e Marvin Pereira, supervisão de roteiro de Ailly Cavalcante e assistência de roteiro de Diego Saoli e Ícaro Palmeira.