“Ainda Estou Aqui” é o principal representante brasileiro nos Prêmios Platino

Foto: “Ainda Estou Aqui” © Alile Dara Onawale

Com três indicações – Melhor Filme de Ficção, Melhor Direção (Walter Salles) e Melhor Interpretação Feminina (Fernanda Torres) –, “Ainda Estou Aqui” é o principal representante do cinema brasileiro nos XII Prêmios Platino do Cinema Ibero-americano.

“Arca de Noé” concorre ao prêmio da Melhor Animação e duas minisséries disputam os troféus em várias categorias: “Senna” (Melhor Minissérie; Melhor Interpretação Masculina, Gabriel Leone; Melhor Ator Coadjuvante, Hugo Bonner; Melhor Criador de Minissérie, Vicente Amorim, Patrícia Andrade, Fernando Coimbra e Luis Bolognesi). E “Cidade de Deus – A Luta Não Para” (Melhor Minissérie; Melhor Interpretação Masculina, Alexandre Rodrigues; Melhor Interpretação Feminina, Andreia Horta). A Grande Gala será no domingo, dia 27 de abril, com transmissão pelo Canal Brasil.

Os concorrentes de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Melhor Filme de Ficção são “El Jockey” (Argentina), “El 47” e “La Infiltrada” (Espanha) e “Grand Tour” (Portugal). Na categoria Melhor Direção, Walter Salles disputa com Arantxa Echevarria (“La Infiltrada”), Luis Ortega (“El Jockey”) e Pedro Almodóvar (“La Habitación al Lado”).

Já na categoria Melhor Interpretação Feminina, Fernanda Torres disputa com Carolina Yuste (“La Infiltrada”, Espanha), Sol Caraballo (“Memorias de um Cuerpo que Arde”, Costa Rica), e Úrsula Corberó (“El Jockey”, Argentina).

“Arca de Noé” tem como concorrentes para o prêmio de Melhor Animação “Capitán Avispa” (República Dominicana), “Dalia y el Libro Rojo” (Argentina), “Guardiana de Dragones, Dragonkeeper” (Espanha) e “Mariposas Negras” (Espanha).

Os principais concorrentes de “Senna” e “Cidade de Deus – A Luta Não Para”, nas diversas categorias para minisséries, são “Cien Años de Soledad” e “Como Água para Chocolate”.