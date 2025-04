Mostra Internacional de Cinema em São Paulo abre inscrições para a sua 49ª edição

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo está com inscrições abertas para títulos que vão compor a seleção da sua 49ª edição, a ser realizada de 16 a 30 de outubro. Os filmes escolhidos pela comissão do evento vão integrar as seções Perspectiva (Mostra Internacional e Mostra Brasil) e a Competição Novos Diretores, composta por obras de diretores que apresentarão seu primeiro ou segundo trabalho em longa-metragem.

Poderão se inscrever filmes brasileiros e estrangeiros inéditos no país, em longa-metragem de ficção ou documentário, finalizados a partir de janeiro 2024 para a seção Perspectiva, e a partir de novembro para a Competição Novos Diretores. O regulamento está disponível em www.mostra.org.

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo tem por objetivo promover a arte cinematográfica como forma de aproximação dos mais variados povos e culturas do mundo, valorizar obras de qualidade e promover o desenvolvimento do audiovisual e da indústria criativa.