Resultado final do Edital Marché du Film 2025 é divulgado

O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), divulgou nesta quarta-feira (16) o resultado da etapa de contrarrazões e o resultado final do Edital de Circulação – Brasil País de Honra – Marché du Film 2025. A partir dela, tem início o período para envio da documentação obrigatória dos selecionados, fundamental para a habilitação final dos participantes no evento.

O prazo para envio dos documentos é de cinco dias corridos, ou seja, até dia 20, conforme o item 14.3 do Edital, a partir da divulgação do resultado final, e deve ser feito exclusivamente pelo email brasilemcannes@cultura.gov.br. A SAV reforça que as credenciais de acesso ao Marché du Film serão emitidas apenas após a validação dos documentos, sendo imprescindível o cumprimento desta etapa.

A etapa de habilitação consistirá na análise da documentação, prevista no item dois do Anexo I, e pode incluir pedidos de complementação ou esclarecimentos. Apenas após essa verificação será confirmada a habilitação definitiva dos participantes, com previsão de emissão das credenciais nos dias seguintes ao encerramento do prazo.

O edital, que inicialmente previa a participação de 30 profissionais, recebeu uma suplementação e passou a contemplar 33 representantes do audiovisual brasileiro em programas especiais da 78ª edição do Marché du Film, que ocorre de 13 a 21 de maio, em Cannes, na França. A iniciativa integra as ações do Brasil como País de Honra do maior mercado internacional de cinema do mundo e faz parte da programação oficial do Festival de Cannes 2025.

A seleção final contemplou ampla diversidade regional e de gênero, a partir das ações afirmativas. Do total de selecionados, 27% são da região Nordeste, 13% do Sul, 10% do Norte, 10% do Centro-Oeste e 37% do Sudeste.

Além disso, mais de 37% dos contemplados se autodeclaram pessoas negras (pretas e pardas), 3,4% são pessoas com deficiência. Não houve candidatura válidas de pessoas indígenas. Quanto à distribuição por gênero, 58% dos selecionados são mulheres e 41% são homens.