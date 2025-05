Panvision anuncia filmes selecionados para o 4º FALA São Chico

A Associação Cultural Panvision anunciou os selecionados para a 4ª edição do Festival Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul – FALA São Chico 2025, realizado no terceiro território mais antigo do Brasil, a ilha de São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. A diversidade do audiovisual contemporâneo da América Latina está entre as 29 obras que serão exibidas durante o festival. As produções selecionadas vêm de 13 estados brasileiros mais o Distrito Federal, e de 6 países incluindo, Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos da América, Cuba e Uruguai. A seleção destaca novos realizadores e cineastas estreantes, reafirmando o compromisso do festival com a pluralidade de vozes e perspectivas.

A programação será composta por filmes convidados e três mostras competitivas: a Mostra Curtas Catarinenses e Latinos, onde competem 10 Curtas Latinos, 3 Curtas Catarinenses e 3 Especial Lei Paulo Gustavo (LPG), a Mostra Infantojuvenil com 5 obras e os 5 filmes produzidos no Projeto Rally Panvision, realizado pela primeira vez no festival, e que serão exibidos na noite de premiação do 4º FALA São Chico. O projeto vai selecionar 25 participantes para vivenciarem uma imersão de 100 horas ininterruptas na produção audiovisual, que inclui palestras, monitorias, discussões, e gravações de cinco curta-metragens produzidos durante o festival. Em breve serão abertas as inscrições para o Projeto Rally Panvision, edição São Chico 2025.

A curadoria do 4º FALA São Chico definiu “Novas Perspectivas” como eixo da seleção dos filmes para as mostras competitivas, reunindo obras que abordam temas já conhecidos sob novos olhares. Trabalho, senescência, questões sociais, presença feminina e narrativas indígenas aparecem com força nos títulos escolhidos. O festival destaca 14 filmes dirigidos por mulheres, e um por uma pessoa com deficiência. O Selo Marias de Cinema está presente em 18 obras. Entre os títulos selecionados estão 4 estreias mundiais, 2 nacionais e 5 estreias estaduais. Santa Catarina, estado sede do evento, será representado por 3 filmes.

Uma das novidades desta edição do FALA São Chico é a escolha do Paulas como o Bairro Protagonista de 2025. A Panvision, organizadora do festival, presta assim uma homenagem sensível à comunidade, reconhecendo sua importância na história e na cultura de São Francisco do Sul. E este ano também marca o retorno do Palco Aberto, que será no sábado, 28 de junho. O espaço é dedicado aos artistas locais, que poderão compartilhar sua arte com o público por meio de contação de histórias, dança, música, Boi de Mamão, capoeira, entre outras expressões.

As inscrições estão abertas até o dia 2 de junho e podem ser feitas por meio do formulário disponível no link https://acesse.one/PalcoAbertoFALA2025.

Confira a lista dos filmes selecionados:

FILMES CONVIDADOS

Estamos Vivos e Atentos: Mutirão Payayá, Edilene Payayá, Sarah Payayá, Alejandro Zywica | Brasil, Utinga/ Bahia | Documentário | 13 min

Kaimanepá, Helena Corezomaé | Brasil, Barra do Bugres/MT | Documentário | 12 min

Os Sonhos Guiam, Natália Tupi | Brasil, Terra Indígena Jaraguá/ São Paulo | Documentário | 20 min

MOSTRA CURTAS CATARINENSES E LATINOS

Curtas:

Estamos en el Mapa, Santiago Rodríguez Cárdenas | Colômbia, Bogotá | Documentário | 10 min

Fidèle, Yorrana Maia | Brasil, Goiânia/Goiás | Documentário | 14 min

Guarapari Revisitada, Adriana Guimarães Jacobsen | Brasil, Guarapari; Vitória; Vila Velha/Espírito Santo | Documentário | 14 min

Herança Real, Marcos Prado | Brasil, Valinhos/São Paulo; Estados Unidos da América, Nova Iorque | Documentário | 15 min

Luz Mala, Carmen Lanzi, Martina Ocampo | Argentina, Buenos Aires | Documentário | 6 min

Mira, Julia Rizzo | Brasil, Brasília/DF; Cuba, Havana | Documentário | 14 min

Pupá, Osani | Brasil, Acari/ Rio Grande do Norte | Documentário | 14 min

Os Quatro Exílios de Herbert Daniel, Daniel Favaretto | Brasil, São Paulo/São Paulo; Rio de Janeiro/Rio de Janeiro; Belo Horizonte/Minas Gerais | Documentário | 15 min

Tinha uma Janela: Seu Dito, Isadora Carneiro | Brasil, Cotia/São Paulo | Documentário | 14 min

O Último Varredor, Perseu Azul, Paulo Alipio | Brasil, Rondonópolis/Mato Grosso | Documentário | 14 min

Curtas Catarinense:

Acaraí, Kenn Robert, Renan Koerich | Brasil, São Francisco Do Sul/Santa Catarina | Documentário | 15 min

Mostra Cultural: São Chico, Histórias que Inspiram Arte, Karoline Paiva | Brasil, São Francisco do Sul/Santa Catarina | Documentário | 14 min

Saberes Ancestrais, Gustavo Zinder | Brasil, Florianópolis/Santa Catarina | Documentário | 15 min

Especial Lei Paulo Gustavo:

A Mulher do Peso, Mery Lemos | Brasil, Carpina/Pernambuco | Documentário | 17 min

Velande, Letícia Mamed, Altino Machado, Tiago Melo | Brasil, Rio Branco/Acre , Recife/Pernambuco | Documentário | 22 min

Wadja, Narriman Kauane | Brasil, Pernambuco/Pernambuco | Documentário | 29 min

MOSTRA INFANTOJUVENIL

O Enegrecer de Iemanjá e a Subtração do Sagrado Afro, Uê Puauet | Brasil, Londrina/Paraná| Documentário | 15 min

A História de Ayana, Cristiana Giustino, Luana Dias | Brasil, Niterói; Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Documentário | 8 min

A Luz do Pasto do Chico Amâncio é a Mula sem Cabeça?, Héder Dias Godinho | Brasil, São Brás do Suaçuí/Minas Gerais | Documentário | 14 min

Não Quero Citar Teóricos, Eró Cunha, João Luciano | Brasil, Imperatriz/Maranhão | Documentário | 15 min

Tierra Compartida: Amanda y el Mar, Alvaro Adib | Uruguai, Valizas, Montevideo | Documentário | 7 min

A programação completa do festival será divulgada nas próximas semanas.