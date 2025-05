Primeiro filme de terror com temática nipo-brasileira termina filmagens

Foto: Gabriel Godoy, Pedro Yudi, Caroline Okoshi Fioratti (diretora), Miwa Yanagizawa, Kazue Akisue, Yohama Eshima, Vivi Ohno e Larissa Murai © Marina Vancini

“Oratório” – ou “Butsudan” – é o título do novo longa-metragem autoral da cineasta Caroline Okoshi Fioratti (“Meu Casulo de Drywall”). O filme surge em parceria com a atriz Larissa Murai (“Um Ano Inesquecível – Inverno”), que também assina o roteiro, e com o produtor Rui Pires (“Era o Hotel Cambridge”), da Aurora Filmes. As filmagens aconteceram em março e abril, no interior de São Paulo.

Inspirado em histórias familiares da própria realizadora, o longa narra o reencontro de três irmãs, em meio ao funeral da matriarca. O estopim da trama é um altar budista, o oratório do título, que guarda a memória dos antepassados. Chegar em um consenso sobre o que fazer com essa inusitada herança traz à tona os conflitos e diferenças existentes entre as protagonistas, interpretadas por Larissa Murai, Yohama Eshima e Vivi Ohno.

O butsudan representa uma herança que não é física e sim espiritual. Através dele se honra a memória da família, mas também se declara a obediência aos antepassados. A cineasta reforça que “Oratório” é também um filme sobre a desobediência feminina, uma desobediência que é revolucionária, que busca se libertar de ideais antigos e patriarcais.

O elenco também conta com as participações especiais de Miwa Yanagizawa e Gabriel Godoy. Os principais chefes de equipe são nipo-brasileiros, sendo a grande maioria mulheres. O longa reuniu artistas e profissionais como Key Sawao, referência no cenário da dança, Samira Hayashi, dublê de ação, Hélcio Alemão Nagamine, diretor de fotografia, Flora Fujii, diretora de arte, entre outros.

A produção é da Aurora Filmes, em coprodução com a Haikai Filmes, através da Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado de São Paulo. A previsão de lançamento do filme é para o segundo semestre de 2026.