“Alarme Silencioso”, de Ricardo Favilla, terá exibições com debates durante o setembro amarelo

No Brasil, milhares de pessoas por ano sobrevivem a uma tentativa de suicídio, muitas delas jovens. Pesquisa divulgada pela Fiocruz em 2024, a mais recente sobre o assunto, aponta que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% por ano no país entre 2011 e 2022. O filme “Alarme Silencioso”, de Ricardo Favilla, traz à tona, de forma inusitada e sensível, esse tema tão difícil e delicado. A pré-estreia será no Net Rio, dia 8 de setembro, às 20h, mês da campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. O filme também ficará disponível na Globoplay e percorrerá diversas instituições de ensino ao longo do mês, onde será exibido e seguido de debate com o diretor e convidados.

A obra documenta o processo criativo de um grupo de jovens atores que monta uma peça teatral, cujo enredo versa sobre o reencontro de uma jovem que tentou o suicídio com os amigos de seu grupo de teatro. Para a construção da abordagem teatral, o diretor contou com a colaboração da dramaturga Marcia Zanellato.

“Alarme Silencioso” reúne diferentes tipos de jovens, oriundos de comunidades e extratos sociais diversos, mas com as mesmas angústias. O documentário dá voz a esses jovens, aos que tentaram, aos amigos e parentes dos que sobreviveram ou não, para falarem sobre o assunto, serem ouvidos, acolhidos e incentivados a ressignificar suas existências, propondo saídas àqueles em situação de ideação suicida.

Segundo o diretor, foi preciso encontrar a linguagem apropriada para se comunicar com esse grupo, que não costuma se abrir com pais ou professores, mas que conversam muito entre eles sobre o assunto.

O documentário pretende ser uma ferramenta que ajude a iluminar caminhos, estimulando a busca por ajuda, sendo utilizado como material de apoio pedagógico, sem ser propriamente didático.

O filme, cuja ideia original é de Daniel de Souza, foi produzido pelo Instituto Cultura em Movimento – Icem, com distribuição da MPC Filmes e codistribuição da Riofilme.

O horário e local das 15 sessões que serão realizadas em instituições de ensino ao longo do mês de setembro serão divulgados no perfil do Instagram @icemvirtual.