Inffinito Brazilian Film Festival premia “Malu” e “Um Lobo entre os Cisnes”

Foto: Thiago Soares com o troféu de Melhor Filme pelo júri popular, por “Um Lobo Entre os Cisnes” © Tommy Holland

O 29º Inffinito Brazilian Film Festival anunciou, na noite deste sábado (13/09), os filmes vencedores do Troféu Lente de Cristal, no Silverspot Cinema Downtown Miami, conhecido por comportar a maior tela de cinema da Flórida. A cerimônia teve início com a homenagem ao ator, diretor, roteirista e produtor Reginaldo Faria, aos 88 anos, que recebeu o Troféu Lente de Cristal das diretoras da Inffinito, Adriana L. Dutra, Claudia Dutra e Viviane B. Spinelli.

O grande vencedor desta edição foi o longa “Malu”, de Pedro Freire, que ganhou nas categorias Melhor Filme e Melhor Atriz (Yara Novaes). “Um Lobo Entre os Cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki, foi premiado como Melhor Filme pelo júri popular, e o troféu foi recebido pelo biografado Thiago Soares. O filme conta a história de sua trajetória de sucesso até se tornar o maior bailarino brasileiro de todos os tempos.

A atriz Suzana Pires, que também estava presente, ganhou o prêmio especial de atuação por “Câncer com Ascendente em Virgem”, dirigido por Rosane Svartman. O produtor Fernando Muniz recebeu os dois troféus conquistados por “Filhos do Mangue”, de Eliane Caffé: Melhor Roteiro (Eliane Caffé e Luiz Carlos Alberto de Abreu) e Melhor Ator (Felipe Camargo).

O júri foi composto por Bernardo Martins (diretor e produtor DuART Films), Diliana Alexander (diretora executiva FilmGate), Brenda Moe (diretora executiva e programadora do Coral Gables Art Cinema) e Maria do Carmo Fulfaro (gerente de marketing Broward Center for the Performing Arts e Board Advisory The55Project).

Confira os vencedores:

Melhor Filme – Malu, de Pedro Freire

Melhor Filme Júri Popular – Um Lobo Entre os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki

Melhor Direção – Filhos do Mangue, de Eliane Caffé

Melhor Atriz – Yara de Novaes, por Malu

Melhor Ator – Felipe Camargo, por Filhos do Mangue

Melhor Fotografia – A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert (Lílis Soares)

Melhor Roteiro – Filhos do Mangue (Eliane Caffé e Luiz Carlos Alberto de Abreu)

Melhor Curta-Metragem Júri Popular – Sankofa, de Anna Parisi

Prêmio Especial de Atuação – Suzana Pires, por Câncer com Ascendente em Virgem, de Rosane Svartman