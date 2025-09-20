Walter Salles recebe o prêmio de Melhor Filme do Ano pela crítica internacional por “Ainda Estou Aqui”

Foto © Soraya Ursin

O diretor Walter Salles recebeu ontem, 19 de setembro, o Grand Prix FIPRESCI 2025, concedido pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica, pelo longa “Ainda Estou Aqui”, eleito Melhor Filme do Ano pela crítica internacional, por um júri online composto de 739 críticos. A cerimônia aconteceu na abertura do 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha. Com este prêmio, “Ainda Estou Aqui” totaliza 65 premiações nacionais e internacionais, incluindo o Oscar de Melhor Filme Internacional, Melhor Roteiro no Festival de Veneza e o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres.

Criado há 25 anos, essa é a primeira vez que um longa-metragem brasileiro é premiado com o Grand Prix FIPRESCI. A FIPRESCI, formada por profissionais de 75 países, já premiou realizadores como Jean-Luc Godard, Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón e Chloé Zhao, entre outros.

Em seu discurso de agradecimento, Salles destacou a importância do reconhecimento concedido por críticos de diferentes lugares e como foram fundamentais para difundir o longa pelo mundo. “Existem prêmios que tocam mais fundo no coração. O Grand Prix da FIPRESCI é, sem dúvida, um deles. Receber este prêmio de uma associação de críticos de cinema internacional tão destacada é uma honra para mim e para toda a família de ‘Ainda Estou Aqui’. Graças aos críticos de culturas diversas, nosso filme ganhou novas matizes, o que foi fundamental para que o filme fosse descoberto pelo público e permanecesse nas salas de cinema, que, como vocês sabem, é onde filmes devem ser vistos”, afirmou.

Anteriormente, em 2018, Salles foi reconhecido pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica com o Prêmio pelo Conjunto da Obra, dedicado a realizadores latino-americanos. Em janeiro, “Ainda Estou Aqui” recebeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem Internacional pela FIPRESCI, no Festival de Cinema de Palm Spring.