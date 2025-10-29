Gero Camilo leva o prêmio de Melhor Atuação, por seu papel em “Papagaios”, no Bravo Film Festival

Foto © Marcos Daniel Ferreira

O longa-metragem “Papagaios”, do diretor carioca Douglas Soares, premiado com quatro Kikitos na edição deste ano do Festival de Gramado – Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular, Melhor Ator (Gero Camilo), Melhor Direção de Arte (Elsa Romero) e Melhor Desenho de Som (Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes) – e exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, fez parte da primeira competição de longas-metragens do Bravo, que reuniu sete filmes que representavam a vitalidade, a arte e a diversidade do panorama cinematográfico brasileiro, sendo premiado na categoria Melhor Atuação (Best Performance), pelo papel de Gero Camilo.

“Papagaios” traz uma sátira social sobre os limites éticos da fama, em um suspense marcado por mistérios e uma pitada de humor, indagando sobre o que o ser humano está disposto a fazer para aparecer na TV, seja em tragédias, velórios de famosos ou nos noticiários.

Com produção da Glaz Entretenimento e Meus Russos, coprodução da Riofilme e distribuição da Olhar Filmes, “Papagaios” tem estreia prevista para março de 2026.