IMS exibe filmes de cineastas libanesas que retrataram a guerra civil em seu país

O Cinema do IMS Paulista recebe neste mês uma nova edição da Sessão Mutual Films, com um programa concentrado nos filmes de duas pioneiras do cinema libanês, que se dedicaram a retratar a Guerra Civil Libanesa e seu impacto sobre o país e sua capital, Beirute. No programa 1 serão exibidos três documentários de média-metragem dirigidos pela cineasta e jornalista Jocelyne Saab (1948-2019), conhecidos como “A Trilogia de Beirute”. A artista reflete sobre o conflito e a destruição de sua terra natal sob um olhar pessoal e íntimo, em contraste com as coberturas jornalísticas da época.

Já o programa 2 é composto pelo curta “As Crianças da Guerra” (1976), também dirigido por Saab, e pelo longa “Leila e os lobos” (foto, 1984), de Heiny Srour (1945), que chegou a estudar em Paris com o antropólogo e cineasta Jean Rouch. Nesta produção, Srour, que se tornou a primeira mulher árabe a ter um filme selecionado para o Festival de Cannes (“A Hora da Libertação Chegou”, de 1974), parte de “As Mil e uma Noites” e de narrativas do imaginário libanês e palestino para retratar a guerra sob a perspectiva da participação feminina.

Na quarta (8/10), a sessão de “A Trilogia de Beirute” terá apresentação de Mariana Shellard e Aaron Cutler, curadores da Mutual Films. Na quinta (9/10), a sessão de “Leila e os Lobos” será seguida de debate com Carol Almeida, uma das curadoras da Mostra de Cinema Árabe Feminino, Mariana Shellard e Aaron Cutler. A entrada da sessão com debate é gratuita e os ingressos das demais sessões são R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Outro destaque do mês é a sessão especial em parceria com a exposição Paiter Suruí, Gente de Verdade. Um projeto do Coletivo Lakapoy, em cartaz no IMS Paulista. O programa, em 21/10, às 19h, é composto pelo filme “Toytxag-ey ikin”, do Coletivo Lakapoy, “The Digital Heist” [O sequestro digital], videoinstalação do artista visual e designer nigeriano Chidi Nwaubani, e pelo documentário “Looted Art – How Africans Fight for Their Treasures” [Arte saqueada – Como os africanos lutam por seus tesouros], de Jasmin Sarwoko. São obras que tratam de restituições museais e discutem questões como acervo, memória e restituição. A sessão será seguida de debate, com os nomes dos participantes a serem divulgados em breve.

Entre os lançamentos em cartaz se destacam o mais novo longa-metragem da produtora mineira Filmes de Plástico, “O Último Episódio”, e a cópia restaurada em 4K de “Amores Brutos” (2000), o filme que lançou as carreiras internacionais do diretor Alejandro Iñárritu e do ator Gael García Bernal. No longa, exibido entre os dias 9 e 15/10, três histórias interligadas por um mesmo acidente abordam amores, violências e contradições da Cidade do México.

Mais uma vez, este ano, o cinema do IMS também exibirá filmes da programação da Mostra Internacional de São Paulo, entre os dias 16 e 30 de outubro.