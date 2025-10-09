9º Mercado SAPI abre inscrições para Rodadas de Negócio e Prêmio Cora

Tendo o Cerrado como inspiração, entre os dias 25 e 28 de novembro, Goiânia recebe o 9ª Mercado Sapi, com o tema “Floresce Centro-Oeste”, que destaca a vitalidade e a integração do cinema independente no cenário latino-americano. O evento, principal plataforma de conexão, formação e desenvolvimento do audiovisual no Centro do Brasil, está com inscrições abertas para as Rodadas de Negócios, até 15 de outubro, e para o 6º Prêmio Cora, voltado a mulheres no cinema, até 13 de outubro. As inscrições são realizadas pelo site mercadosapi.com.

A programação reúne painéis, estudos de caso, oficinas, masterclasses, programas de aceleração de empresas (Produtoras In Foco) e encontros com investidores. Nas Rodadas de Negócios, realizadores do Centro-Oeste, Norte e Nordeste (CONNE) têm a oportunidade de garantir parcerias comerciais ao apresentar obras em qualquer etapa de desenvolvimento a distribuidoras, plataformas de streaming, canais de televisão e produtoras convidadas. Entre os mais de 30 players desta edição estão Canal Brasil, Globoplay Novelas, Embaúba Filmes, Gullane +, Dundum, Canal Off, Gloob, GNT, Olhar Distribuição, Têm Dendê Produções, Vitrine Filmes e Itaú Cultural Play.

Já o Prêmio Cora chega à 6ª edição reafirmando o compromisso em fortalecer o protagonismo feminino no audiovisual e impulsionar transformações estruturais no setor. Com inscrições gratuitas, o prêmio contempla projetos em desenvolvimento e pré-produção, nas categorias Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Longa Documentário ou Animação e Melhor Curta-Metragem. As vencedoras receberão prêmios de estímulo e consultorias especializadas.

O longa de ficção vencedor será contemplado com R$ 3.000, por meio do Prêmio Paradiso, e terá acesso a consultorias especializadas com talentos do Projeto Paradiso e da UPEX – União Nacional de Produtores Executivos, além de receber o Troféu Cora. Já o longa documental ou de animação receberá R$ 1.500, por meio do Prêmio Têm Dendê, além de consultoria e o troféu. Na categoria curta-metragem, a premiação inclui R$ 1.000, consultoria de roteiro com Jô Levy, e R$ 5.000 em locação de equipamentos, em parceria com a produtora e locadora goiana Dafuq Filmes. Além disso, todas as premiadas terão acesso gratuito à plataforma Cardume.

Idealizadora do projeto, a produtora e roteirista Lidiana Reis, da Sol a Pino Filmes, explica que o tema desta edição foi inspirado na metáfora do Candombá, planta nativa do Cerrado que floresce após as queimadas, e traduz tanto uma celebração quanto um chamado à reflexão.

Segundo a produtora, o Sapi integra um movimento que busca descentralizar o cinema brasileiro, tornando-o mais diverso, representativo e verdadeiramente nacional. A proposta é encurtar caminhos e fortalecer estruturas, permitindo que o audiovisual produzido na macrorregião CONNE avance “sem tantos percalços, e com o mesmo fôlego e investimento de outras regiões do país, pois o acesso limitado a recursos e parceiros estratégicos restringe a plena expansão do setor”.

Com uma trajetória pautada por sustentabilidade, inclusão e responsabilidade socioambiental — incluindo compensação de carbono e o Selo Verde Ecooar —, o Sapi se estabelece como rede decisiva para o fortalecimento do audiovisual latino-americano por essência, funcionando como “uma janela para os talentos do Centro-Oeste”.

Por toda a programação, o Hub Goiás será projetado para aproximar produtores, diretores, roteiristas, parceiros e convidados, articulando networking e colaborações duradouras.

Desde sua criação, em 2014, o evento reuniu mais de 3.400 participantes e já contou com mais de 100 players nas Rodadas de Negócios, promovendo um total de 612 encontros. Com mais de 500 projetos inscritos ao longo dos anos, o Sapi foi palco ainda para 120 eventos, entre mesas, painéis, debates, estudos de caso e masterclasses. O Prêmio Cora, voltado para a valorização da produção audiovisual feminina, também tem sido um destaque crucial na trajetória do Sapi. Nos últimos anos, 326 projetos foram inscritos e 17 mulheres já foram premiadas, reforçando o compromisso do evento com a inclusão e a equidade de gênero no setor.