Cineasta alagoana é selecionada para residência do Festival de Cannes

A cineasta maceioense Laís Santos Araújo, de 32 anos, foi selecionada para a residência do Festival de Cannes, uma das mais prestigiosas do mundo. A residência acontece em Paris, durante o período de quatro meses e meio. A diretora e roteirista irá desenvolver seu projeto de longa-metragem “Infantaria”, com suporte do festival – que oferece consultorias –, participação em eventos de cinema e tempo para focar no roteiro do filme que será gravado em Alagoas.

Por ano, doze pessoas são selecionadas para a Residência, em duas sessões diferentes. Entre os selecionados de edições passadas estão Lucrecia Martel (Argentina), Carla Simón (Espanha), Nadav Lapid (Israel) e Karim Aïnouz (Brasil). Neste ano, além do Brasil, foram selecionados projetos da Argentina, África do Sul, Irã, Eslováquia e Ucrânia.

O projeto da alagoana já havia se destacado em outros momentos. O curta-metragem “Infantaria” (2022), gravado na Barra de São Miguel, foi premiado no Festival de Berlim, finalista do Grande Prêmio Brasileiro e exibido em mais de 70 festivais. O projeto também foi selecionado para a Incubadora Paradiso e participou de laboratórios e mercados no Brasil e exterior, incluindo o La Fabrique Cinéma, que aconteceu durante o Festival de Cannes deste ano.

“Infantaria” é uma produção da Aguda Cinema, produtora alagoana focada em produção de filmes autorais e na formação de profissionais do cinema. O filme tem como produtor o também alagoano Pedro Krull. A Aguda Cinema é também empresa coprodutora do longa-metragem “Marina”, que foi gravado entre novembro e fevereiro, em Alagoas, e é codirigido por Laís Santos Araújo e Pethrus Tibúrcio.