CineSesc RJ exibe mostra do cinema pernambucano

A seleção de outubro do CineSesc, no Rio de Janeiro, propõe um mergulho nas diferentes paisagens e realidades do estado de Pernambuco, do sertão às ruas de Recife, e nas formas como esse cinema vem articulando crítica social, imaginação e identidade regional no século XXI. Os filmes serão exibidos gratuitamente em unidades do Sesc de todo o estado do Rio de Janeiro, em cidades como Campos, Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo, Teresópolis, Nova Iguaçu, Madureira, Copacabana, Tijuca, entre outras.

Entre os destaques, “Bacurau” (foto, 2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, vencedor do Prêmio do Júri em Cannes, abre a mostra com sua poderosa fábula sobre resistência no sertão. Já “Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar” (2019), de Marcelo Gomes, volta o olhar para a cidade de Toritama e suas contradições entre trabalho e liberdade. “A História da Eternidade” (2014), de Camilo Cavalcante, traz uma narrativa poética sobre amores e perdas no sertão, enquanto “Amarelo Manga” (2002), de Cláudio Assis, retrata o caos urbano e as contradições morais da capital pernambucana.

Além da mostra principal, a programação do CineSesc de outubro inclui ainda sessões especiais e programas temáticos. O destaque vai para o Panorama Curtas Pulsar 2025, que apresenta filmes selecionados pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, como “Perto de Você”, “Carta para Glauber”, “Casa, Fraternidade e Fé”, e “Rua Dinorá”, produções que revelam a diversidade de olhares do audiovisual brasileiro contemporâneo, passando por narrativas íntimas, poéticas e históricas.

Para o público infantil e famílias, o projeto Cineminha traz títulos como “A Ilha dos Ilús”, “A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília”, “Meu Amigãozão – O Filme”, “Tarsilinha”, entre outros.

A programação, que pode ser conferida em www.sescrio.org.br, fica em cartaz durante todo o mês de outubro.