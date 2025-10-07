No dia 9 de outubro, “Praia do Silêncio” entra em cartaz em São Paulo, distribuído pela Kajá Filmes. O longa é dirigido por Francisco Garcia em codireção com Gabriel Campos. A produção traz um retrato íntimo e melancólico da incomunicabilidade entre pai e filha, evocando as marcas de uma geração que envelheceu sob promessas não cumpridas.

“Praia do Silêncio” acompanha a trajetória de um professor aposentado (André Gatti), que vive isolado em um trailer no meio da mata. Duas décadas após abandonar a esposa e a filha (Ana Abbott), surda, sua vida é invadida pela imagem dessa filha, que retorna para confrontá-lo com a morte da mãe e com os fantasmas de seu passado. Mais do que um drama familiar, o longa constrói uma metáfora pungente sobre um país em que a esperança foi interrompida.

O reencontro entre pai e filha, em sua condição espectral, revela não apenas o que não foi vivido, mas também o eco de um Brasil que insiste em se reinventar apesar do abandono.

“Praia do Silêncio” emerge como uma narrativa construída na relação entre silêncio e palavra. Após realizar dois filmes adaptados de obras teatrais, marcados pela verborragia, Garcia optou por trabalhar com o vazio e com a antitrama, onde o silêncio se torna fio condutor.

O olhar de Garcia também se volta ao universo masculino, aos personagens anestesiados e sombrios, em suspensão, que encontram no silêncio um território de poesia e contradição. Para dar corpo a esse homem, o diretor escolheu André Gatti para o papel principal.