“A Queda do Céu”, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, chega ao circuito comercial

Após estrear na França, nos EUA e passar por mais de 80 festivais, “A Queda do Céu”, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro. O líder Yanomami Davi Kopenawa é personagem central do documentário, que acompanha Kopenawa e a comunidade de Watorikɨ ao longo do importante ritual Reahu. O longa é baseado no livro homônimo escrito pelo xamã e pelo antropólogo francês Bruce Albert.

“A Queda do Céu” soma 25 prêmios conquistados em festivais nacionais e internacionais, incluindo o Grande Prêmio do Júri da Competição Kaleidoscope do festival DOC NYC, o maior festival de documentários dos Estados Unidos da América, o Prêmio Especial do Júri da Competição Internacional, no DMZ Docs 2024 (Coreia do Sul), o maior da Ásia; Prêmio de Melhor Som e Melhor Direção de Documentário, no Festival do Rio; os Prêmio ABC 2025, nas categorias Melhor Direção de Fotografia, Melhor Montagem e Melhor Som; Melhor Longa Metragem Documentário Internacional, no 27º Festival Internacional de Cinema de Guanajuato GIFF 2024 (México); Prêmio Fundação INATEL, no Festival DocLisboa 2024 (Portugal); e o Prêmio Principal Fethi Kayaalp, no Festival Internacional de Documentários Ecológicos de Bozcaada 2025 (Turquia).

“A Queda do Céu” é uma coprodução Brasil-Itália da Aruac Filmes, Hutukara Associação Yanomami e Stemal Entertainment com Rai Cinema, e produção associada francesa de Les Films d’Ici. Na Itália, o seu lançamento comercial também está programado para o mês de novembro.