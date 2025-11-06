Academia Brasileira de Cinema abre inscrições para os Prêmios Platino

As inscrições para os Prêmios Platino de Cinema Ibero-Americano 2026 estarão abertas de 7 a 21 de novembro, no site da Academia Brasileira de Cinema, que a partir desta edição passa a ser a única instituição responsável pela indicação dos representantes brasileiros junto aos Prêmios Platino. A escolha dos filmes brasileiros que poderão concorrer às vagas da premiação será feita em votação direta, inédita entre os sócios da Academia. Outra novidade desta edição é que os Prêmios Platino, a maior premiação do audiovisual ibero-americano, passam a ter 35 categorias, doze a mais que no ano passado. As inscrições são gratuitas para associados da Academia Brasileira de Cinema. Para não associados será cobrada uma taxa de R$ 1.000,00. Informações para o pagamento através do e-mail academia@academiabrasileiradecinema.com.br.

A votação da Academia acontecerá de forma virtual, em um único turno, entre os dias 1º a 10 de dezembro. Os indicados de todas as categorias serão informados à organização do Prêmios Platino no mês de dezembro.

As inscrições de longas-metragens e séries serão feitas através do site da Academia Brasileira de Cinema, www.academiabrasileiradecinema.com.br, observando o Regulamento dos Prêmios Platino.

Poderão concorrer as obras de longa-metragem cinematográficas de ficção, animação e documentário (filmes com duração superior a 60 minutos) com lançamento entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, produzidas por produtoras brasileiras independentes, com registro regular na Ancine, classificadas como empresa produtora brasileira independente, nos termos da Lei nº. 12.485, de 12 de setembro de 2011.

E séries de ficção e documentário (TV Aberta, TV Paga e Streaming), produzidas por produtoras brasileiras independentes, com registro regular na Ancine, classificadas como empresa produtora brasileira independente, nos termos da Lei nº. 12.485, de 12 de setembro de 2011, com sede no Brasil. As séries com comprovação do lançamento da temporada entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 estão aptas a concorrer.

Os filmes e séries que serão lançados após o encerramento das inscrições, mas dentro do calendário estabelecido pelos Prêmios Platino (até 31 de dezembro de 2025), precisam anexar carta de compromisso de lançamento da distribuidora no ato da inscrição sob pena de desclassificação caso não cumpra com a regra.

As 35 categorias elegíveis são: