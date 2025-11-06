Academia Brasileira de Cinema abre inscrições para os Prêmios Platino
As inscrições para os Prêmios Platino de Cinema Ibero-Americano 2026 estarão abertas de 7 a 21 de novembro, no site da Academia Brasileira de Cinema, que a partir desta edição passa a ser a única instituição responsável pela indicação dos representantes brasileiros junto aos Prêmios Platino. A escolha dos filmes brasileiros que poderão concorrer às vagas da premiação será feita em votação direta, inédita entre os sócios da Academia. Outra novidade desta edição é que os Prêmios Platino, a maior premiação do audiovisual ibero-americano, passam a ter 35 categorias, doze a mais que no ano passado. As inscrições são gratuitas para associados da Academia Brasileira de Cinema. Para não associados será cobrada uma taxa de R$ 1.000,00. Informações para o pagamento através do e-mail academia@academiabrasileiradecinema.com.br.
A votação da Academia acontecerá de forma virtual, em um único turno, entre os dias 1º a 10 de dezembro. Os indicados de todas as categorias serão informados à organização do Prêmios Platino no mês de dezembro.
As inscrições de longas-metragens e séries serão feitas através do site da Academia Brasileira de Cinema, www.academiabrasileiradecinema.com.br, observando o Regulamento dos Prêmios Platino.
Poderão concorrer as obras de longa-metragem cinematográficas de ficção, animação e documentário (filmes com duração superior a 60 minutos) com lançamento entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, produzidas por produtoras brasileiras independentes, com registro regular na Ancine, classificadas como empresa produtora brasileira independente, nos termos da Lei nº. 12.485, de 12 de setembro de 2011.
E séries de ficção e documentário (TV Aberta, TV Paga e Streaming), produzidas por produtoras brasileiras independentes, com registro regular na Ancine, classificadas como empresa produtora brasileira independente, nos termos da Lei nº. 12.485, de 12 de setembro de 2011, com sede no Brasil. As séries com comprovação do lançamento da temporada entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 estão aptas a concorrer.
Os filmes e séries que serão lançados após o encerramento das inscrições, mas dentro do calendário estabelecido pelos Prêmios Platino (até 31 de dezembro de 2025), precisam anexar carta de compromisso de lançamento da distribuidora no ato da inscrição sob pena de desclassificação caso não cumpra com a regra.
As 35 categorias elegíveis são:
- Prêmio Platino de Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção
- Prêmio Platino de Melhor Comédia Ibero-americana de Ficção
- Prêmio Platino de Melhor Filme de Animação
- Prêmio Platino de Melhor Documentário
- Prêmio Platino de Melhor Ópera-Prima de Ficção Ibero-Americana
- Prêmio Platino para Cinema e Educação em Valores
- Prêmio Platino de Melhor Direção em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Ator em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Atriz em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Ator Coadjuvante em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Atriz Coadjuvante em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Roteiro em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Direção de Fotografia em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Direção de Arte em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Figurino em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Maquiagem e Penteado em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Montagem em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhores Efeitos Especiais em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Som em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Música Original em longa-metragem
- Prêmio Platino de Melhor Minissérie ou Série de Ficção ou Documentário (3 a 26 episódios por temporada)
- Prêmio Platino de Melhor Criador em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Ator em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Atriz em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Direção de Fotografia em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Direção de Arte em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Figurino em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Maquiagem e Penteado em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Montagem em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhores Efeitos Especiais em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Som em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Trilha Sonora Original em Minissérie ou Série
- Prêmio Platino de Melhor Série de Longa Duração (a partir de 27 episódios por temporada)