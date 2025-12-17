Brasileiro “Yellow Cake” faz sua estreia mundial na mostra Tiger Competition do Festival de Roterdã

Foto: Rejane Faria em cena do filme © Gilvan Barreto

“Yellow Cake”, novo longa de Tiago Melo (“Azougue Nazaré”), fará sua estreia mundial na mostra competitiva Tiger Competition do Festival de Roterdã, que acontecerá entre 29 de janeiro e 8 de fevereiro. O filme é estrelado por Rejane Faria (“Marte Um”, “Três Graças”) e traz a volta de Tânia Maria (“O Agente Secreto”) às telas, além de reeditar a parceria do diretor com Valmir do Côco. A trama acompanha Rúbia Ribeiro (Rejane Faria), uma cientista nuclear envolvida em um projeto secreto para erradicar o Aedes aegypti utilizando urânio extraído da região.

O longa marca o retorno de Tiago Melo ao Festival de Roterdã, onde recebeu o prêmio Bright Future por “Azougue Nazaré”, em 2018. O evento, uma das vitrines mais importantes do cinema mundial, tem como característica a seleção de obras de talentos emergentes, com filmes de estética arrojada e temáticas ousadas.

Ambientado em Picuí, situada em uma região conhecida por ter terras raras, na Paraíba, “Yellow Cake” leva ao cinema o universo particular desta cidade marcada por garimpos e histórias envolvendo minerais como tântalo, nióbio e urânio. A presença da mineração também faz parte do imaginário da cidade, dando origem a histórias sobre mutações e contaminações por esses elementos, que, por sua vez, contribuem para o universo fantástico explorado no longa.

“Yellow Cake” é uma produção da Lucinda Filmes, Urânio Filmes e Jaraguá Produções, com coprodução da Cinemascópio e Olhar Filmes. A distribuição nos cinemas brasileiros é da Olhar Filmes. O filme foi realizado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, do Funcultura, Sic Recife e Lei Paulo Gustavo, e conta com apoio do Projeto Paradiso para o lançamento no festival.