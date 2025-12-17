19º Curta Taquary abre inscrições

Entre os dias 16 e 22 de março de 2026, imagens, sons e histórias ocupam ruas, praças e telas de Taquaritinga do Norte, Poção, Jataúba, Brejo da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, cidades localizadas no Alto Capibaribe, interior de Pernambuco, com a chegada da 19ª edição do Curta Taquary, um dos mais importantes festivais de curtas-metragens do Nordeste. As inscrições gratuitas para suas mostras competitivas seguem até 31 de dezembro, exclusivamente pelo site www.curtataquary.org. Não há limite de obras inscritas por realizador.

Podem ser inscritos curtas-metragens de ficção, documentário, animação ou experimental, com até 30 minutos de duração (créditos incluídos), finalizados a partir de janeiro de 2025. Podem participar realizadores brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil há pelo menos dois anos.

Criado em 2005, o Curta Taquary já exibiu milhares de filmes de realizadores pernambucanos, de diversas regiões do Brasil e de outros países. Com programação gratuita, o festival movimenta cidades do Agreste, promove o diálogo do cinema com outras linguagens artísticas e mantém um forte eixo formativo, consolidando-se, ao longo de quase duas décadas, como um espaço onde cinema, educação e meio ambiente caminham juntos.

Realizado pelas produtoras Taquary Filmes e Tá Bonito pra Chover Produções, o Curta Taquary reafirma, em sua 19ª edição, os princípios que o acompanham desde a nascente: o fortalecimento do audiovisual brasileiro, o respeito à diversidade de olhares e poéticas, a preservação do patrimônio histórico alinhadas ao compromisso com o meio ambiente.

Não por acaso, o festival começa no Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas (16 de março) e se despede no Dia Mundial da Água (22 de março). Nesse intervalo simbólico, o público participa não apenas de sessões de cinema, mas também de oficinas, ações formativas e iniciativas de reflorestamento às margens do Rio Capibaribe.

Ao todo, o festival conta com dez mostras competitivas, que acolhem filmes de diferentes territórios, temas e formas de criação. As mostras são:

– Mostra Brasil: temática livre

– Mostra Primeiros Passos: para diretores e diretoras em seu primeiro trabalho

– Mostra Dália da Serra: filmes oriundos de ações pedagógicas, oficinas e projetos formativos

– Mostra Universitária: produções realizadas por estudantes de graduação

– Mostra Diversidade: filmes que abordem questões de gênero e sexualidade em múltiplas perspectivas

– Mostra Curtas Fantásticos: horror, ficção científica e fantasia

– Mostra Criancine: filmes voltados ao público infantojuvenil

– Mostra Pernambucana: produções realizadas em Pernambuco

– Mostra Agreste: filmes produzidos no Agreste pernambucano

– Mostra Por um Mundo Melhor: obras com foco em educação ambiental

Os filmes inscritos passam pela avaliação de uma comissão especializada, responsável pela curadoria oficial do evento. As obras selecionadas concorrem à premiação da 19ª edição, enquanto os filmes não escolhidos para as mostras competitivas ainda poderão integrar mostras paralelas, mediante diálogo com os realizadores.