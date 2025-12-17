“Asa Branca – A Voz da Arena” chega nesta semana aos cinemas

Foto © Fabio Braga/Pivô Audiovisual

O filme “Asa Branca – A Voz da Arena” estreia nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro, em cinemas do Brasil. Com Felipe Simas no papel principal, o longa-metragem leva para as telas a vida e a carreira de Waldemar Ruy dos Santos, conhecido como “Asa Branca”, lendário locutor de rodeios do país. O filme tem direção de Guga Sander, produção de Marcos Araujo e João Queiroz Filho.

“Asa Branca – A Voz da Arena” apresenta a história de vida e o legado do locutor desde sua origem humilde em Turiúba, no interior de São Paulo, passando pela ascensão meteórica ao estrelato na década de 90 até sua derrocada no início dos anos 2000, por causa do álcool e das drogas. O filme conta como o peão de rodeio Asa Branca foi pisoteado por um touro e teve um pulmão perfurado na arena de Fernandópolis (SP). Durante sua recuperação, passa o tempo ouvindo a narração do dia de seu acidente e outras locuções tradicionais e começa a brincar de narrar rodeios. Quando surge a oportunidade de assumir um microfone, cria um formato único de fazer o público sentir com mais intensidade a emoção da montaria. Asa se lança, ao longo da carreira, numa jornada sem volta em busca da máxima adrenalina nas arenas e na vida. Microfone sem fio, rock pesado, fogos de artifício e até a chegada triunfante em um helicóptero são marcas deixadas por ele pelo interior do país.

Integram o elenco Fabio Lago, Ravel Andrade, Camila Brandão e Lara Tremouroux. O filme conta com investimento da Claro, BNDES, FSA, ANCINE e BRDE, tem produção da Sentimental Filme, em coprodução com a Ventre Studio e Claro, e distribuição da Paris Filmes.