“Suçuarana”, “Os 80 Gigantes” e “Meu Bebê Reborn” estreiam no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, três produções que destacam o cinema brasileiro contemporâneo. Com narrativas que atravessam deslocamentos geográficos e afetivos, memória, arte popular e novas formas de maternidade, os lançamentos reafirmam a diversidade do audiovisual nacional.

No dia 18, irá ao ar o longa inédito “Suçuarana” (foto), de Clarissa Campolina e Sérgio Borges, que acompanha Dora, uma mulher que há mais de dez anos vive pelas estradas brasileiras, sem criar raízes e guiada por lembranças da mãe e pela busca por Suçuarana — um lugar misterioso mencionado pela falecida. Em meio ao percurso na região mineradora, ela reencontra um cachorro que havia abandonado e acaba acolhida por uma aldeia de trabalhadores, onde encontra abrigo temporário em sua jornada marcada por risco, solidão e descobertas. O longa foi premiado no Festival de Brasília (2024), onde conquistou os troféus de Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia, Melhor Edição de Som e Melhor Montagem, e no Festival de Cinema de Marília (2025), com os prêmios de Prêmio Curumim de Melhor de Longa-Metragem, Melhor Fotografia de Longa-Metragem eMelhor Som de Longa-Metragem.

Dirigido por Joana Nin, o documentário inédito “Os 80 Gigantes”, que chega no dia 19 no canal, retrata a trajetória da Cia dos Ventos, grupo de teatro de bonecos gigantes criado por Tadica Veiga e Joelson Cruz no início dos anos 2000. Inspirados pelo Carnaval de Antonina, os bonecos conquistaram as ruas de São José dos Pinhais (PR) e se tornaram parte da identidade cultural local. Após serem despejados por uma manobra política, a companhia precisa se reinventar para manter viva sua arte.

Também com direção de Joana Nin, o documentário “Meu Bebê Reborn” será exibido no dia 20. A trama apresenta o universo das artesãs conhecidas como “cegonhas”, responsáveis por transformar bonecas de vinil em bebês hiper-realistas. A produção acompanha o processo completo — de etapas industriais a minuciosos detalhes manuais — e observa as “mamães reborn”: colecionadoras ou pessoas que criam rotinas de cuidado semelhantes às dedicadas a crianças reais. A obra oferece um olhar afetuoso sobre a relação entre maternidade, fantasia e mercado.