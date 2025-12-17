Masterclass dos roteiros de “Ainda Estou Aqui” e “O Agente Secreto” revela o diferencial que tornou essas duas grandes obras em filmes de alcance mundial

Foto: “O Agente Secreto” © Victor Jucá

Os dois filmes recentes brasileiros de maior repercussão mundial, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, serão tema de análise de seus roteiros em masterclass ministrada pelo escritor e cineasta Hermes Leal, que fará um estudo das duas obras através de um novo método científico de escrita de roteiro, a Teoria da Narrativa de Ficção e da Semiótica das Paixões.

A masterclass traz uma novidade que vai de encontro a maior dificuldade que os roteiristas brasileiros encontram para formatar histórias e desenvolver personagens com profundidade – e assim criar dramas sólidos como os que estão nestes dois filmes – oferecendo a resolução desse problema crônico do cinema brasileiro.

Esta nova teoria, surgida a partir de uma ciência criada na França, permite desenvolver as camadas emocionais dos personagens através de suas paixões (medo, ódio, ciúme, ambição, melancolia, ira etc.), uma ferramenta para a criação artística há muito desejada.

A metodologia da teoria é inédita e tem grande relevância por permitir desenvolver uma história além do tema, revelando caminhos para se alcançar as estruturas passionais dos personagens, como as dos dois filmes brasileiros que serão reveladas na masterclass, auxiliando autores, iniciantes e veteranos, a maximizar seus talentos criativos como contadores de histórias e diminuir a distância entre a intenção e o resultado pretendido de um roteiro.

Segundo Hermes Leal, “a teoria atende uma demanda no Brasil de um efetivo desenvolvimento das passionalidades, do sentir dos personagens, porque é esse sentimento que sensibiliza o espectador. E é esse aspecto, o de explorar a alma dos personagens, mais do que os temas, que tornam os filmes universais”.

Com duração de três dias, 28, 29 e 30 de janeiro de 2026, das 18h30 às 20h30, a masterclass, que será realizada ao vivo e online, revelará o diferencial que tornou os roteiros de duas grandes obras atuais do cinema brasileiro em filmes de grande alcance de público no mundo inteiro.

As inscrições para a masterclass estão abertas através do site do Screenwriter Online, que disponibilizará 15 bolsas gratuitas para público em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo o acesso, a permanência e o êxito em sua formação profissional e acadêmica. Para se candidatar, é necessário preencher este formulário. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo email swo@screenwriteronline.com.