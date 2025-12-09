Festival MegaCities ShortDocs recebe inscrições de curtas de impacto

O MegaCities ShortDocs, festival internacional de curtas-documentários cidadãos, lançado há onze anos em Paris, e que chegou ao Brasil por meio de uma parceria entre a marca São Paulo São e a ONG Métropole du Grand Paris, anuncia a reta final para inscrições da sua 11ª edição. Realizadores em cidades com mais de um milhão de habitantes (17 delas no Brasil) têm até o dia 18 de janeiro para submeter seus curtas pelo site www.megacities-shortdocs.org.

O festival busca destacar, através da produção audiovisual, iniciativas que abordam os desafios urbanos, ambientais e sociais, apresentando soluções de impacto positivo para melhorar a vida das pessoas nas maiores cidades do mundo.

O filme a ser inscrito deve mostrar um desafio na cidade do realizador e soluções ou ideias de novas iniciativas que possam enfrentar as questões. Para inspiração, os temas de impacto social ou ambiental abordados por um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas são sugeridos (como educação, mudança climática, alimentação, transporte, saúde, pobreza, igualdade de gênero, etc.). A obra deve ser filmada em um ambiente urbano e não pode ultrapassar 4 minutos (incluindo créditos finais), além de integrar legendas em inglês (caso o filme seja selecionado, será solicitada, numa segunda fase, uma versão sem legendas e um arquivo de texto com legendas em inglês e marcadores de tempo). Mais informações podem ser obtidas pelo email contato@saopaulosao.com.br.

O júri, composto por especialistas e convidados ligados ao tema, selecionará os vencedores com base em rigorosos critérios de avaliação que enfatizam a força da solução, a capacidade de replicação e a originalidade da narrativa; termos de benefícios diretos para os habitantes e a importância dos desafios que ela enfrenta; capacidade de replicação, devendo servir de inspiração para outras comunidades globais; originalidade do tema; aualidade da escrita e da narrativa (storytelling); e evidência de impacto positivo.

Serão concedidos prêmios com um valor total de €15.000. Os vencedores das principais categorias recebem €1.000 para o realizador (ShortDoc Maker).

Um dos vencedores será convidado para o Festival de Cannes (com transporte e acomodação pagos) e subirá os degraus do festival, em 24 de maio de 2026 (decisão do júri). Além disso, um dos vencedores poderá receber uma bolsa de produção e apoio editorial da equipe do festival para transformar seu ShortDoc em um documentário de 10 a 15 minutos, por meio do programa Films4SustainableWorld. A iniciativa no Brasil conta com o apoio institucional do MMA – Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, do MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços através da Secretaria de Economia Verde (SEV), apoio da Embratur, Virada Sustentável e TV Cultura. Os vencedores serão anunciados no dia 30 de maio de 2026, em evento no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.