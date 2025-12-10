Novo livro de Raphael Montes será adaptado pela Netflix

Aos 35 anos, Raphael Montes, um dos principais nomes da literatura policial, de suspense e de horror no Brasil na última década, lança seu nono livro, “A Estranha na Cama”, que será publicado em breve pela Companhia das Letras.

O autor estreou como autor da novela “Beleza Fatal” e agora paralelamente ao lançamento literário, a nova obra já está em processo de adaptação para filme, atualmente em desenvolvimento pela Netflix Brasil.

No enredo, Montes explora a intimidade de um casal em crise que decide abrir a relação e convidar outra mulher para uma experiência a três. O que deveria ser uma tentativa de reconexão, porém, se transforma em uma sucessão de acontecimentos inesperados. Erotismo, tensão psicológica e reviravoltas marcam a narrativa, que aprofunda temas como desejo, confiança e as fragilidades das relações modernas. O desfecho, segundo o autor, promete estar à altura de seus thrillers mais emblemáticos.

A adaptação audiovisual de “A Estranha na Cama” tem produção da Casa Montes em parceria com A Fábrica, com roteiro assinado pelo próprio Raphael Montes e direção de Esmir Filho. A produção encontra-se em fase inicial e terá lançamento exclusivo pela Netflix.