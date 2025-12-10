Tendências de inovação no audiovisual é tema de bate papo na Cápsula do Senac RJ

Foto: Walkiria Barbosa © Eny Miranda

As tendências de inovação no audiovisual em 2026 vão pautar o bate-papo do próximo Painel Audiovisual, na Cápsula – Centro de Inovação Senac RJ, nesta quinta-feira, 11 de dezembro, às 17h. O evento, gratuito, tem parceria do Sebrae Rio e as inscrições podem ser feitas pelo link https://capsula.rj.senac.br/tendenciasnoaudiovisual. Haverá emissão de certificado para os participantes.

A conversa reunirá especialistas do setor como a produtora de Cinema e TV e diretora do Festival do Rio, Walkiria Barbosa, o sócio da F&F Consultoria e eventos (Lion Dog Produções), Cadu Rodrigues, e representante da Rio Filme, com mediação do CEO da Industria Imaginaria Filmes/ZYXwebtv, Ricardo Nauenberg.

Os participantes irão discutir os movimentos que estão redesenhando o cinema, a TV e os conteúdos digitais. O debate aborda o avanço da inteligência artificial nas etapas criativas e produtivas, a criação das novelas verticais por grandes emissoras e dos conteúdos mobile-first, além do surgimento de novos formatos narrativos que ampliam as possibilidades de engajamento do público e aquecem o mercado audiovisual.

A Cápsula – Centro de Inovação do Senac RJ funciona como um Hub de Inovação, um ambiente catalisador de ideias e projetos voltados à transformação dos setores do comércio, serviços, turismo e economia criativa. Com atuação orientada por princípios de cocriação, colaboração e experimentação, a Cápsula promove a convergência entre o conhecimento técnico, a prática criativa e as necessidades reais do mercado. A iniciativa promove palestras, workshops, experiências de aprendizado inovadoras, além de consultorias e atendimento para profissionais e empresas, possibilitando a experimentação de tecnologias e o desenvolvimento de produtos, projetos e novos serviços.