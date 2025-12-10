MinC prepara o anúncio da Film Commission nacional na próxima edição do Noronha2B

Foto: Márcio Tavares, secretário executivo do MinC, e Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do MinC © Mariano Correa

O Ministério da Cultura revelou irá anunciar a Film Commission Nacional em março de 2026, em Fernando de Noronha. A informação foi divulgada durante o MICBR (Mercado das Indústrias Criativas do Brasil), em Fortaleza (CE). A apresentação da nova política pública do Governo do Brasil acontecerá durante a terceira edição do Noronha2B – Film Commission Forum, reunindo municípios, Estados brasileiros e convidados internacionais.

Com o tema Sul Global Sustentável, o Fórum Noronha2B pretende estabelecer vínculos entre o mercado audiovisual brasileiro e países do BRICS e Iberoamérica. O fórum vem propondo pautas municipalistas desde 2023 sobre política de atração de produções audiovisuais e a articulação entre territórios brasileiros através do turismo, cultura e meio ambiente junto ao governo federal e parlamento.

O Noronha2B tem buscado pautar e refletir sobre mercados e rotas comerciais que ofereçam novas perspectivas de circulação para o audiovisual brasileiro. Fernando de Noronha, historicamente foi uma rota de comércio utilizada por navegadores em busca do “caminho das Índias” e serve de inspiração para recuperar esse legado de intercâmbio comercial e cultural com Ásia, África e países Iberoamericanos. Em desenvolvimento, a Film Commission Nacional será um dos destaques deste ano.

O fórum, que acontecerá de 3 a 6 de março de 2026, irá debater a soberania brasileira a partir do fortalecimento de vínculos com outras culturas do Sul Global e Iberoamérica, para além da geopolítica ocidental. O evento, totalmente gratuito, tem como objetivo articular a produção audiovisual brasileira alinhada ao Sul Global Sustentável, ampliando o alcance do cinema nacional e ibero-americano, conquistando novas plateias e atraindo investimentos para o Brasil.