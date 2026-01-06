Comédia “Agentes Muito Especiais” chega aos cinemas

Foto © Camilla Maia

“Agentes Muito Especiais”, filme baseado em ideia original de Paulo Gustavo e Marcus Majella, estreia nos cinemas no dia 8 de janeiro com distribuição da Downtown Filmes. O longa-metragem tem direção de Pedro Antonio (“Evidências do Amor”) e roteiro de Fil Braz (“Minha Mãe É Uma Peça”), e é protagonizada por Majella, no papel de Jeff, e Pedroca Monteiro, que interpreta Johnny. O elenco reúne ainda Dira Paes, que dá vida a uma poderosa vilã, Chico Diaz, Malu Valle, Bárbara Reis, Dudu Azevedo, Demétrio Nascimento, Big Jaum, Saulo Arcoverde e Saulo Segreto.

A comédia mostra a história de dois agentes que não têm quase nada em comum: Jeff (Marcus Majella), um policial destemido e confiante, e Johnny (Pedroca Monteiro), um funcionário medroso e atrapalhado, que vive sob os cuidados da mãe. Os dois acabam juntos em um treinamento para entrar no COIP – Centro de Operações de Inteligência da Polícia. Lá, além de uma preparação pesada, a dupla recebe uma missão inusitada: infiltrar-se em uma penitenciária para desmantelar o temido Bando da Onça, quadrilha chefiada por uma misteriosa criminosa, vivida por Dira Paes. Jeff e Johnny começam trocando farpas, mas, aos poucos, consolidam uma parceria profissional e pessoal. Com uma série de percalços, perigos e aventuras, eles precisam bolar um plano para escapar da prisão, mas também capturar os criminosos e a sua líder.

O longa também conta com Malu Valle vivendo Marister, a mãe superprotetora de Johnny (Pedroca). Chico Diaz aparece na pele do Comandante Queiroz, que conduz Jeff e Johnny no treinamento para virarem agentes. Já a disciplinada e exigente policial Nanda (Bárbara Reis), braço direito de Queiroz, bate de frente com a atrapalhada dupla de aspirantes. Dudu Azevedo interpreta Davi, integrante do bando de criminosos de Onça, que também é formado por Juninho (Demétrio Nascimento), Mona (Big Jaum), Bola (Saulo Arcoverde) e Big (Saulo Segreto).

“Agentes Muito Especiais” é uma produção Migdal Filmes, A Fábrica e Na Paralela Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual e do Funcine Tim.