Empresa Mineira de Comunicação e Secult lançam edital de R$ 1,2 milhão para o audiovisual no Estado

Mais que produzir obras, o setor audiovisual precisa circular no Brasil e no exterior por festivais, mostras, seminários ou eventos de negócios e promoções da área. Para chegar até a telona do cinema, profissionais da área agora podem contar com o apoio do Governo de Minas. A EMC e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais lançaram o edital Circula Minas Audiovisual, que vai auxiliar todo o setor audiovisual com subsídios para participação em eventos nacionais e internacionais.

O edital atende profissionais e coletivos do audiovisual com um montante de R$ 1,2 milhão para o setor, proveniente do Fundo Estadual de Cultura. Serão 68 repasses destinados às categorias “Circulação e promoção do audiovisual mineiro no Brasil” e “Circulação e promoção do audiovisual mineiro no exterior”. As propostas selecionadas ainda terão que oferecer, em contrapartida, ações culturais gratuitas, beneficiando, também, a sociedade.

As inscrições para o Circula Minas Audiovisual vão até o dia 1º de outubro. O edital pode ser conferido no site https://www.secult.mg.gov.br/documentos/fundo-estadual-de-cultura-fec.