Sesc RJ abre inscrições para atividades formativas gratuitas em audiovisual

O Sesc RJ abriu inscrições para as atividades formativas de audiovisual do projeto Argumenta, que incluem aulas de roteiro e storytelling, workshops e bate-papos sobre o mercado audiovisual. O programa, gratuito, será conduzido pela equipe de consultoria dos laboratórios realizados na edição deste ano e ocorrerá em formato híbrido, com encontros virtuais, com inscrições abertas para todo o território nacional, ou presenciais no Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis. As inscrições devem ser feitas em https://acesse.one/oficina-argumenta .

O Argumenta, uma iniciativa de formação audiovisual do Sesc RJ, tem como missão apoiar o desenvolvimento artístico de roteiristas de todo o Brasil. A programação conta com atividades formativas, sessões de cinema, apresentações artísticas e, sobretudo, laboratórios de escrita cinematográfica voltados para roteiristas e seus projetos audiovisuais.

Em 2024, além do tradicional Laboratório de Desenvolvimento de Argumentos de Longa-metragem, destinado a roteiristas de todo o Brasil, o Argumenta também realiza, pela primeira vez, o Laboratório de Desenvolvimento de Roteiros de Curta-metragem que, em sua primeira edição, se volta para roteiristas mulheres negras do estado do Rio de Janeiro. Ambos os laboratórios se dedicam a incentivar o florescimento de futuros e originais filmes de ficção.

Em sua sexta edição, o Argumenta se consolida como uma das mais importantes iniciativas de incentivo ao cinema brasileiro, promovendo encontros e trocas entre roteiristas e reafirmando o compromisso do Sesc RJ com o fortalecimento da cadeia produtiva do setor audiovisual.

O Argumenta contará com o evento de abertura Cine Concerto “Faça a Coisa Certa” (foto) com Mental Abstrato, que acontecerá no dia 22 de setembro, às 18h, no Teatro Sesc Teresópolis. O filme antológico de Spike Lee, “Faça a Coisa Certa”, acaba de completar 35 anos, e a banda Mental Abstrato presta homenagem reimaginando ao vivo sua trilha sonora, com uma fusão envolvente de jazz, hip-hop, samplers, scratches e percussão. Nesta releitura vibrante e contemporânea da trilha icônica, a banda mergulha na rica tapeçaria sonora do hip-hop e jazz dos anos 80 e 90, incorporando elementos eletrônicos modernos, samples e efeitos. A classificação indicativa é de 14 anos.

Confira a programação das atividades formativas, que acontecem de 23 de setembro a 18 de outubro, no Hotel Sesc Alpina (Rua Cândido Portinari 837, Teresópolis) e também virtual:

“Personagem e Representatividade”, com Julia Katharine

23 de setembro | 17h às 19h | Presencial – Hotel Sesc Alpina

A importância da construção das personagens e suas representatividades identitárias na criação de um roteiro cinematográfico.

“Storytelling para o cinema”, com Sabrina Fidalgo

25 de setembro | 17h às 19h | Presencial – Hotel Sesc Alpina

Storytelling: a arte de contar histórias é tão antiga quanto o surgimento da humanidade e, ao longo dos anos, essa arte foi se sofisticando e ganhando contornos específicos e segmentados. Das lendas africanas passadas de forma oral através de gerações, ao nascimento do teatro na Grécia Antiga, da narrativa literária, até o surgimento do cinema pelos irmãos Lumiére, em Paris, no ano de 1896, passando pelo cinema mudo, o cinema falado e os vários gêneros cinematográficos. Sem ‘storytelling” ou contação de história não existe o cinema no sentido lato sensu. Para isso não basta apenas dominar a técnica de escrita de roteiro cinematográfico, é preciso ter, sobretudo, boas histórias para contar. Em suma: saber alinhar todos os saberes da arte e técnica do roteiro com uma boa história. Mas, o que é uma boa história? Como identificá-la? Todas as histórias devem ser contadas no cinema? E quem pode contá-las? Nessa masterclass a multipremiada diretora e roteirista Sabrina Fidalgo dividirá sua experiência sobre processos criativos que antecedem e precedem o desenvolvimento de um roteiro cinematográfico.

“Workshop Roteiro de Documentário”, com Michel Carvalho

30 de setembro | 18h30 às 20h30 | Virtual

O encontro propõe uma investigação acerca de roteiro de documentário através de uma abordagem que mescla teoria e prática. Breves discussões teóricas acerca dos discursos do real e da importância político-social de tal gênero cinematográfico vão se combinar à exibição e discussão de trechos de obras audiovisuais brasileiras, à leitura de roteiros/escaletas/projetos documentais e à exposição de técnicas e ferramentas para a escrita de um roteiro de documentário.

“Escrevendo o Primeiro Filme”, com Armando Praça

1º de outubro | 18h30 às 20h30 | Virtual

Partindo de sua própria vivência e através de uma conversa informal, o cineasta e roteirista Armando Praça discorre sobre o processo de escrita do primeiro longa-metragem, levando em conta sua experiência na escrita do seu primeiro filme, assim como na escrita de filmes para outros diretores de primeira viagem. O bate-papo busca abordar aspectos intrinsecamente ligados ao roteiro e a dramaturgia, diretamente relacionados com outros elementos da construção de um filme, como a fotografia, a direção de arte, o elenco e a produção, considerando as dificuldades inerentes a uma estreia na direção de cinema.

“Tudo Que o FRAPA Me Ensinou: Papo Sobre Concursos de Roteiro, Laboratórios, Rodada de Negócios e Mercado”, com Leo Garcia

3 de outubro | 18h30 às 20h30 | Virtual

O roteirista Leo Garcia, idealizador e diretor-geral do FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, abre o jogo e conta tudo sobre o maior evento de roteiro da América Latina. Desde o histórico, bastidores, perrengues e aprendizados ao longo de mais de uma década de festival. Esta atividade também terá um enfoque em dicas valiosas que podem ajudar no Concurso de Roteiros e Argumentos bem como na Rodada de Negócios.

“Técnicas de Adaptação em Roteiro”, com Francine Barbosa

10 de outubro | 18h30 às 20h30 | Virtua

A oficina oferecerá aos participantes estratégias para o desenvolvimento de seus roteiros cinematográficos a partir de estímulos diversos como contos, fotografias, notícias de jornais e posts das redes sociais.

“Da existência à tela: adaptação de biografias para roteiros cinematográficos”, com Milena Manfredini

18 de outubro | 18h30 às 20h30 | Virtual

Análise e discussão de filmes, livros e séries, com foco especial em dois estudos de caso sobre biografias que foram adaptadas para o cinema – Bispo do Rosário e Stella do Patrocínio – conduzidos pela roteirista e facilitadora da oficina, Milena Manfredini. O encontro intitulado “Da existência à tela: Adaptação de biografias para roteiros cinematográficos” convida as/os participantes a refletirem sobre as semelhanças, diferenças e particularidades das narrativas presentes nos filmes “Eu preciso destas palavras escrita” (2017), inspirado na vida do artista visual Bispo do Rosário, e “Stella do Patrocínio e a gênese da poesia” (2024), que acompanha a trajetória da poetisa homônima. A partir dessas duas obras, iremos analisar as escolhas estéticas feitas pela roteirista e explorar diferentes possibilidades criativas.