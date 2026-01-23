Longa sobre artista baiana Madalena dos Santos Reinbolt tem último ciclo de gravações

Foto: Patricia Moreira e Bete Mendes, em cena do filme

“Cabeça Cheia de Planetas,” filme dirigido por Patricia Moreira e apoiado pelo edital Ruth de Souza (Secretaria do Audiovisual – MinC), entra em seu quarto e último ciclo de filmagens com elenco até o dia 28 de janeiro, em Vitória da Conquista (BA). Vencedor do prêmio de melhor roteiro de longa no Paradiso Panlab (2024), o longa é estrelado por Shirley Cruz, Ingra Lyberato, Fernando Pavão, Camila dos Anjos, Jordana Korich, Bete Mendes e Rodrigo Veronese.

Duas etapas da gravação aconteceram em 2025, na cidade de Vitória da Conquista, cidade natal da diretora e de Madalena dos Santos, mulher negra que saiu da zona rural de Conquista, em 1930, em busca de melhores condições de vida no sudeste do Brasil. E a última, em novembro, teve locação em Igatú (BA).

Cabeça Cheia de Planetas também recebe nesse momento um elenco infantil de crianças residentes em povoados de Vitória de Conquista e de quilombos urbanos. Pedro Davi (10 anos), Miguel (9 anos), Rian Kevin (10 anos), Kauê Henrique (8 anos) e Lunnara Lopes (4 anos), que foram selecionados para atuação no longa, estão tendo a oportunidade de experienciar o fazer cinematográfico pela primeira vez.