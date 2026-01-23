Escola Fundação Itaú e Ministério da Cultura lançam curso de incentivo à produção audiovisual

A Escola Fundação Itaú lança, a partir do dia 25 de janeiro, o curso autoformativo “Audiovisual no Brasil: governança e ecossistema”, em parceria com a Secretaria do Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura (MinC). Gratuita e aberta ao público, a formação oferece um panorama das políticas públicas do setor audiovisual, abordando do cinema aos novos formatos de produção que emergem a partir das transformações tecnológicas.

O lançamento do curso será marcado pela mesa “Convergências entre cinema e formação: saberes, territórios e práticas para uma outra educação”, realizada no âmbito do Grupo de Trabalho Formação, como parte das atividades do Fórum de Tiradentes, que integra a programação da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, realizada entre 23 a 31 de janeiro.

Participam da conversa a diretora de Formação e Inovação Audiovisual da SAv/MinC, Milena Evangelista, e a Coordenadora de Formação da SAv, Ana Paula Sylvestre, além de integrantes do Grupo de Trabalho de Formação. O coletivo é composto por realizadores e realizadoras, docentes, pesquisadoras(es) de diferentes regiões do país, com atuação em instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), Instituto Federal de Brasília (IFB), além de representantes de entidades do campo audiovisual, como a Associação de Profissionais Trans do Audiovisual (APTA/RJ).

A formação ficará disponível na plataforma da Escola Fundação Itaú – ambiente digital que reúne cursos e formações gratuitas nas áreas de arte, cultura e educação. O acesso poderá ser feito a qualquer momento, a partir de 25 de janeiro, em fundacaoitau.org.br/escola.

Voltado a gestores, produtores culturais, estudantes e pessoas interessadas no setor audiovisual, o curso tem carga horária de quatro horas e está organizado em dois módulos, e busca contribuir para o aprimoramento da atuação do poder público e dos agentes do campo audiovisual.

No primeiro módulo, a professora Mannu Costa, docente do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e sócia da produtora Plano 9, apresenta conceitos fundamentais sobre o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Setorial do Audiovisual e os mecanismos federais de fomento, além de debater os desafios e estratégias específicas para a distribuição de obras brasileiras.

No segundo módulo, a roteirista e produtora Lidiana Reis, coordenadora do SAPI – Mercado Audiovisual Centro-Oeste e idealizadora do Prêmio CORA, aprofunda-se na indústria do audiovisual brasileiro, abordando processos históricos do setor, os diferentes níveis de formação em audiovisual e os desafios da distribuição, difusão e circulação de filmes no país. A aula também discute transformações contemporâneas do campo, como questões de regulação, mensuração de público e exibição em múltiplas mídias.