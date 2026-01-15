Petrobras anuncia patrocínio para a campanha de “O Agente Secreto” na temporada de premiação

Além de apoiar o lançamento de “O Agente Secreto” no Brasil, a Petrobras assume o posto de patrocinadora brasileira da campanha internacional do filme de Kleber Mendonça Filho, na temporada de premiação 2026. O anúncio ocorre após as vitórias históricas de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, no Globo de Ouro 2026, que impulsionaram um crescimento de mais de 100% no circuito do longa. Agora, a produção será exibida em 320 salas do país. Em comemoração, o filme divulgou a versão nacional do cartaz inspirado na obra “Os Operários”, de Tarsila do Amaral.

Com 54 prêmios conquistados, “O Agente Secreto” segue sua passagem pela temporada de premiação com pré-seleção para o BAFTA, nas categorias de Filme em Língua Não Inglesa e Roteiro Original e indicação em três categorias (Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Filme em Língua Não Inglesa) no Online Film Critics Society 2025 Awards, recentemente anunciadas. No Spirit Awards, principal premiação do cinema independente na temporada, o longa de Kleber Mendonça Filho compete pelo prêmio de Melhor Filme Internacional. Já no Lumières, premiação da crítica francesa, a indicação do filme é na categoria de Melhor Coprodução Internacional. A produção figura ainda na shortlist do Oscar, pré-indicado nas categorias de Melhor Filme Internacional e Elenco (Gabriel Domingues). No dia 22 de janeiro, serão reveladas as indicações finais à maior premiação de cinema do mundo.

Nesta quinta-feira, “O Agente Secreto” entra em sua 11ª semana em cartaz no Brasil, onde já foi visto por 1.253.661 de pessoas. Internacionalmente, o filme se aproxima dos 300 mil espectadores na França, será lançado no dia 29 na Itália e Espanha, e chega aos cinemas do Reino Unido e Irlanda em 20 de fevereiro.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes e com patrocínio da Petrobras.