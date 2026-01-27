Série “Paloma”, derivada do longa de Marcelo Gomes, estreia no Canal Brasil

A série “Paloma” estreia no Canal Brasil no dia 29 de janeiro, às 22h, com exibição de um episódio por semana. Dirigida por Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes, a produção foi filmada no Recife (PE), com locações nas cidades de Bezerros e Caruaru, entre outubro e novembro de 2024. A obra expande o universo do longa-metragem “Paloma” (2022), também dirigido por Marcelo Gomes e protagonizado por Kika Sena, primeira artista trans a vencer o prêmio de Melhor Atriz no Festival do Rio (2022).

Na série, Paloma é uma mulher trans que enfrenta o risco de perder a guarda da filha, Jenifer, de 13 anos. Em busca de estabilidade financeira, ela assume diferentes trabalhos enquanto lida com conflitos familiares, disputas judiciais e a violência estrutural que atravessa seu cotidiano. Cercada por um grupo de amigas, Paloma vê sua vida se transformar ao reencontrar o homem responsável pelo assassinato de Rickelly, sua melhor amiga, em um crime nunca solucionado. A decisão de buscar justiça a leva a uma investigação marcada por desafios, ao mesmo tempo em que revela sua força como liderança — colocando em risco o vínculo mais importante de sua vida: a relação com a filha.

Além dos episódios semanais, às quintas-feiras, às 22h, a série terá reapresentações aos sábados, às 21h, às sextas, às 23h, e às segundas, às 20h. O Canal Brasil também exibe maratonas especiais nos dias 24/02, às 20h, 26/02, às 22h30, e 1/03, às 21h30.