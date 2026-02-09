Wagner Moura é premiado no Paris Film Critics Awards e no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara
Wagner Moura venceu neste domingo (08/02) o prêmio de Melhor Ator no Paris Film Critics Awards, concedido por críticos e jornalistas sediados em Paris, dedicado a reconhecer destaques do cinema francês e internacional, e o prêmio Virtuoso Award no 41° Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (Santa Barbara International Film Festival). O ator é protagonista de “O Agente Secreto”, longa de Kleber Mendonça Filho, que também foi um dos principais destaques do International Cinephile Society Awards (ICS Awards), ao conquistar seis prêmios: Melhor Filme, Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Atriz Coadjuvante (Tânia Maria), Melhor Elenco e Melhor Roteiro Original. Formada por mais de 170 profissionais da área do cinema, entre jornalistas, acadêmicos e historiadores, a International Cinephile Society reúne críticos de diversos países e é considerada uma das principais associações internacionais de crítica especializada.
Agora o longa totaliza 63 prêmios pelo mundo. Na última semana, a produção estreou na Itália e na Espanha, e segue para os cinemas do Reino Unido e Irlanda em 20 de fevereiro. “O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes e com patrocínio da Petrobras.
Em cartaz há 14 semanas, o filme segue em campanha nos cinemas brasileiros durante a Semana do Cinema, ação promocional que oferece ingressos a R$ 10 até o dia 11 de fevereiro. O longa já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores no Brasil e segue em exibição em 440 salas no país. Com a semana especial, o filme voltou ao Top 5 dos títulos mais assistidos no Brasil, de acordo com dados da Comscore. Neste final de semana, foi assistido por 202 mil espectadores nas salas de cinemas do país.
