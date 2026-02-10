Oficinas Querô abre inscrições para nova turma audiovisual

Foto © Hiago Dias

O Querô, que comemora 20 anos este ano, está com inscrições abertas para a turma 2026 das Oficinas Querô. Podem se inscrever jovens de 16 a 20 anos, estudantes ou formados em escolas públicas de Santos, São Vicente, Praia Grande ou Cubatão, sendo de baixa renda familiar. As inscrições seguem até 9 de março, pelo link institutoquero.org/inscrevase.

Com patrocínio master da CMOC e Brasil Terminal Portuário, patrocínio do banco BV, Petrocoque, Bandeirantes Deicmar e TK Elevadores, 40 jovens serão selecionados para a nova turma das Oficinas Querô 1º Ano.

Com duração de 8 meses, o curso é gratuito e os jovens selecionados também recebem bolsa-incentivo, transporte, camiseta, acolhimento psicossocial junto às suas famílias e a possibilidade de participar de eventos e passeios culturais.

As aulas acontecerão de segunda a sexta, das 15h às 18h, de abril a dezembro, em Santos/SP, no formato presencial. Mais informações sobre o curso disponíveis estão disponíveis no formulário de inscrição. Dúvidas podem ser enviadas pelo WhatsApp do Querô (13) 3233-7084.

Com atividades multidisciplinares focadas na democratização e no acesso à cultura, as Oficinas Querô utilizam o audiovisual como forma de socialização de jovens, buscando fortalecer suas identidades, dar voz às suas histórias, adquirir conhecimentos e despertar habilidades para a transformação pessoal e profissional. Os 40 selecionados aprendem as principais etapas de uma produção audiovisual, produzindo, no mínimo, 3 curtas-metragens.

Os jovens que mais se destacam no primeiro ano de curso têm a possibilidade de, no ano seguinte, ingressarem nas Oficinas Querô 2º Ano, para aprimorarem as habilidades artísticas e técnicas adquiridas, com atividades voltadas às primeiras experiências profissionais e a produção de mais 1 curta-metragem.

Todos os filmes são roteirizados, produzidos e gravados pelos próprios jovens, sob orientação da equipe Querô e de aulas com profissionais do cinema nacional convidados. Após lançados, os filmes são inscritos nos principais festivais de cinema do país e posteriormente disponibilizados publicamente na Querô Play – institutoquero.org/queroplay.