“Cansei de Ser Nerd” terá première no Boston SciFi Festival

Foto © Mariana Vianna

“Cansei de Ser Nerd”, primeiro longa-metragem dirigido pelo diretor de arte Gualter Pupo (“Bufo & Spallanzani”, “Gêmeas”, “Chatô”), terá uma première internacional na 51ª edição do Boston Science Fiction Film Festival, o mais longevo e cultuado festival de cinema do gênero das Américas. O filme será exibido no dia 13 de fevereiro, em uma sessão especial com a participação do diretor Gualter Pupo e do ator Fernando Caruso (“Vai que Cola – O Filme”, “Não Vamos Pagar Nada”), que interpreta o protagonista, Aírton.

Mais de 300 filmes foram inscritos para a edição de 2026 do Boston SciFi, 10 longas e sete grupos de curtas-metragens foram selecionados. O festival ocupa por cinco dias o Sommerville Theater e espaços ao redor da Davis Square com a curadoria de filmes, painéis e a tradicional “maratona”, que acontece no último dia do evento com uma programação especial de longas-metragens exibidos ininterruptamente por 24 horas.

Gualter Pupo traz referências das mais diversas ao filme, desde a estética vanguardista do cineasta chileno Alejandro Jodorowsky até a obra do diretor italiano Dario Argento, passando pelo surrealismo do filme “Quero Ser John Malkovich”, pelo humor “lunático” do britânico Rowan Atkinson, por Bruce Lee e Tarantino e pelo cinema nonsense do francês Quentin Dupieux, “Stranger Things” e pela premiada comédia Sci-Fi “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” , dirigida por Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Sem esquecer os filmes “Scott Pilgrim contra o Mundo” e “Shan of the Dead”, ambos de Edgar Wright.

“Cansei de Ser Nerd” tem argumento original de Renato Fagundes, que assina o roteiro junto com Taisa Damus, Luiz Noronha e Gualter Pupo. A produção é da Hungry Man e A Fábrica e a coprodução é da Paramount Pictures e do Telecine. A previsão de estreia nos cinemas brasileiros é 7 de maio, com distribuição da H2O Films.