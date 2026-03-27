Festival Internacional de Curtas de São Paulo recebe inscrições

Seguem abertas as inscrições para a próxima edição do Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, organizado pela Associação Cultural Kinoforum. Os prazos para inscrição são: 31 de março (para filmes produzidos em 2025), 15 de abril (para filmes internacionais produzidos em 2026) e 30 de abril (para filmes brasileiros e latino-americanos produzidos em 2026). O festival chega à sua 37ª edição e será realizado de 20 a 30 de agosto.

Uma das novidades deste ano é o Prêmio Zita Carvalhosa, uma homenagem à fundadora do festival. A premiação, no valor de R$ 20 mil, contará com um júri convidado e será oferecida ao melhor curta-metragem selecionado para a Mostra Brasil que tenha sua estreia nacional dentro do evento.