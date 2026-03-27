Curta brasileiro “Diu” é selecionado para o BIFFF – Brussels International Fantastic Film Festival

O curta-metragem brasileiro “Diu”, dirigido por Camila Schincaglia e protagonizado por Bella Camero, foi selecionado para a programação do BIFFF – Brussels International Fantastic Film Festival, um dos principais eventos internacionais dedicados ao cinema fantástico e de gênero. A seleção no festival marca a presença do filme brasileiro em uma das vitrines mais relevantes para produções contemporâneas de horror, fantasia e ficção científica, conhecida por revelar novos realizadores e por reunir obras de cineastas que se tornaram referências no cinema de gênero, como Julia Ducournau e Bong Joon-ho.

Segundo a diretora, o roteiro nasceu de uma experiência pessoal e foi desenvolvido como uma resposta crítica ao uso recorrente da violência contra mulheres como recurso dramático no cinema. A proposta do curta é provocar desconforto sem recorrer à misoginia, utilizando o horror corporal como forma de inverter o olhar tradicional do gênero e colocar o espectador diante de uma situação em que a dor feminina deixa de ser espetáculo e passa a ser confrontação.