LATC abre inscrições para o “English on Set”: Inglês técnico para o mercado audiovisual global

O Latin American Training Center (LATC) está com inscrições abertas para a nova temporada do English on Set. Com início em abril, o curso é desenhado exclusivamente para profissionais do audiovisual que buscam transitar com confiança no cenário internacional.

Ao longo de 10 semanas, estudantes mergulham em um conteúdo prático que vai muito além da gramática. O foco é o domínio do jargão da indústria, situações de labs e pitchings, rotinas profissionais em sets, além de debates sobre desafios, tendências de mercado, produção, distribuição e exibição.

Diferenciais do Programa

• Networking Qualificado: Turmas formadas por profissionais do setor com nível de inglês inicial similar, garantindo um ambiente de aprendizado seguro e produtivo.

• Aplicação Prática: Foco em situações reais da carreira audiovisual.

• Master Classes: O curso inclui 3 aulas especiais em inglês com profissionais de atuação internacional, oferecendo uma visão privilegiada do mercado global.

As inscrições devem ser realizadas pelo formulário disponível em englishonset.com/form. Os valores são R$ 1.700 à vista no pix (chave: english@latc.global) ou R$ 1.890 (em até 5x sem juros), no cartão de crédito.

As aulas iniciam em 22 de abril e terá 10 semanas de duração. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp +55 21 98357-3400 ou no site do curso, englishonset.com.